Moaña se une a las concentraciones por el asesinato de la trabajadora del SAF de Porriño

Miembros del gobierno del BNG de Moaña, junto a vecinos y trabajadoras del Servicio de Axuda no Fogar (SAF) en este municipio se sumaron a la convocatoria de concentraciones simultáneas por parte del sindidato CIG delante de los concellos en homenaje a Teresa de Jesús Rodríguez, la trabajadora de este servicio, asesinada en Porriño, presuntamente a manos del marido de la mujer que atendía en la casa y reclamar un plan de prevención de riesgos y un protocolo frente al acoso y agresiones de obligado cumplimiento en todos los SAF de Galicia. "Teresa non precisa de silencio, precisa de clamor, precisa de que a súa morte sexa un berro que chegue ao último responsable que ocupa a presidencia da Xunta. Teresa precisa de que non calemos ata que haxa xustiza", leyó la trabajadora del SAF de Moaña, Nieves Lodeiro, como manifiesto de la CIG. La concentración se llevó a cabo a las 12:00 a las puertas del Concello, aunque sin la asistencia del grupo del PP que asegura que no recibió convocatoria, como tampoco el PSOE, aunque su portavoz asegura que hubieran estado de haber sido convocados y muestran su sorpresa por cómo se llevó a cabo.

En la concentración, en la que participaron delegados de la CIG, se señaló que el trabajo del SAF, que prestan los Concellos con apoyo económico de la Xunta, es de "alto risco físico e mental", explican que las personas trabajadoras atienden solas, a puerta cerrada, en el domicilio del usuario a personas en situación de dependencia, demencia, con enfermedades mentales, problemas de alcoholismo y drogodependencia: "Entran en casas onde ninguén quere entrar e atenden a persoas as que ninguén queren atender". También reprocharon que "fartas de denunciar, de reclamar medidas nas empresas, recibimos silencio. Máis fartas aínda de que cando conseguimos convencer as empresas dalgunha medida como a suspensión dun servizo, sexan os propios Concellos ou a Xunta de Galicia quen repoña o servizo nas condicións iniciais".

Terminaron el manifiesto aludiendo a que el derecho a la atención a domicilio está simepre por encima de los derechos labores, de los derechos de protección y de los derechos de las mujeres: "Estamos hoxe aquí diante da casa do Concello porque éste tamén podería ser o centro de traballo de Teresa, porque Teresa somos todas, ela era traballadora dun servizo público prestado polo Concello de Porrirño, era traballadora dunha contrata do Concello, dun servizo de atención a dependencia privatizado que foi derivado pola Xunta". Por eso que añadieron que Xunta y Concellos son los últimos responsables, son los que tienen que velar por la seguridad de sus trabajadoras, de sus vecinas, pero "limítanse a entregalas a empresas privadas nunha subasta chamada licitación".

Precisamente, Moaña está en pleno proceso para iniciar un nuevo expediente de adjudicación de su SAF, que sigue prorrogado a la empresa Protección Geriátrica 2005, y que se paralizó debido a un recurso presentado por la Asociación de empresas prestadoras del SAF ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad Autónoma de Galicia (Tacgal), que fue desestimado, según manifestó la alcaldesa por no estar debidamente fundamentado, por lo que se ha vuelto a retomar el expediente, como también en paralelo se presentó otro recurso de la CIG que se ha desestimado igualmente en junta de gobierno y que ha vuelto a presentar, pendiente del informe jurídico, aunque Leticia Santos ya anunció que se había presentado fuera de plazo.