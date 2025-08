Malestar del Concello por cómo funciona el servicio de alerta contra las velutinas

El gobierno local de Cangas pone en tela de juicio el convenio que firmó con la Xunta de Galicia para atender los problemas derivados de la presencia de la avispa velutina en el municipio.

El malestar del gobierno local es grande y, de hecho se dirigió a la Xunta de Galicia en término de reprobación por la actitud que mantiene en un caso de Cangas.

Ya casi va para un mes que los propietarios de una vivienda en O Hío alertaron a la Xunta de Galicia de la presencia de un nido en el balcón de su casa. Mencionaron el tipo de nido que era y que estaba situado en un lugar muy delicado de la casa. Tras comunicarlo, pasaron los días y no hubo respuesta, como refleja el concejal de Medio Ambiente del Concello de Cangas, Antón Iglesias. Asi que los afectados decidieron acudir directamente a las dependencias municipales para ver si tenían algún tipo de respuesta. El propio concejal Antón Iglesias recogió la queja y se ocupó de llamar al teléfono que, según convenio, da respuesta a las denuncias de presencia de avispas velutinas, pero tampoco él consiguió mucho más que un intercambio de opiniones con la persona que estaba al otro lado del teléfono. No fue capaz de que llegar más allá de la persona que atiende el teléfono, pero sí expuso su queja y malestar. Pasó el tiempo y todo sigue igual. El nido de velutinas se mantiene y se hace más grande. De nada vale que se hubiese advertido de su peligrosidad, ya que las avispas rodean su casa y no es fácil entrar y salir sin miedo a que los insectos inyecten su veneno.

El concejal de Medio Ambiente, Antón Iglesias, manifestó ayer que «nos está funcionando el servicio, desde luego no adecuadamente». Al edil nacionalista le gustaría saber qué tipo de prioridades tiene la Xunta para intervenir en un nido de velutinas. «Qué no entendemos que prioridad utiliza para actuar en un servicio, que en este caso se manifiesta, además como prioritario, porque hay personas que se encuentran en peligro.

Hay que recordar que este año, los apicultores de la comarca de O Morrazo no colaboran con el Concello de Cangas en la tarea de acabar con esta plaga, que hubo un momento que parecía erradicada, pero después quedó claro que se trataba de una opinión demasiado positiva.

Los apicultores de la comarca, a lo largo de los años, habían logrado perfeccionar técnicas para matar a las avispas velutinas, que recordemos se trata de una plaga que mata a las abejas que producen la miel.