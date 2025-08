Es que hay cosas que hay que decirlas así de claro.

Se supone que fue el dueño de la finca quien colocó el cartel: «Ten un poco de vergüenza; no me robes más». Debe ser que la huerta da mucho y bien y que hay mucho aprovechado por ahí que no duda en abastecerse de lo ajeno. El cartel está situado en una huerta al lado del río Bispo.

Refugio climático en Cangas: el archivo

Visitamos ayer uno de esos refugios climáticos que hay en Cangas para soportar las altas temperaturas. Claro que no está catalogado como tal y los hoy responsables del mismo tampoco saben que tienen ese refugio. El lugar es el archivo del Concello de Cangas. Un buen sitio para esconderse del calor sofocante de estos días, además es público, como pide Greeampeace. Lo que falta en el refugio es agua, aunque no sería difícil de conseguirla. Lo que ocurre es que el espacio es bastante reducido. Y nos comentan que hay fantasmas del pasado que se aparecen en estos días de más calor. Eso todo para los que les moleste estas canículas, que a un servidor le hace más bien que mal.

La certidumbre de la derecha es su fe

Ahora la derecha, la de verdad, ya cree tener definitivamente la certidumbre de que lo hace todo bien, que los demás son un fiasco. Claro que ignoran que la certidumbre puede acabar con ellos así, porque con certidumbre no hay fe y la derecha vive mucho de eso.