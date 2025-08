Dueños de fincas en la UA-5 rechazan chalés de la zona sur y piden máxima edificabilidad

Un grupo de propietarios de fincas incluidas dentro de la Unidad de Actuación Número 5, a desarrollar en la zona de Altamira, en Cangas, mantiene una abismal diferencia con los promotores de la urbanización, que son los que tienen la mayoría de fincas y, por lo tanto, mayor capacidad para sacar el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) adelante, siempre con la última palabra del Concello de Cangas, que, al final, es quien lo tiene que aprobar en pleno. Mientras este grupo de propietarios se queja de que el grupo de Promociones Inmobiliarias Canvives, controlada por el fondo de inversiones Blackstone, no es claro y que se equivocó al hablar primero con el Concello de Cangas antes que con los demás propietarios involucrados en la Unidad de Actuación Número 5. Se quejan de la edificabilidad que se otorga a los propietarios que lindan con la calle Sol, en el casco vello de Cangas. En esa zona conflictiva de unión del casco vello con la Unidad de Actuación Número 5 el proyecto presentado por Canvives, y que no está cerrado todavía, diseñó viviendas unifamiliares en esa zona. Y este grupo de propietarios no está de acuerdo, quieren también la máxima edificación, la que tiene el resto de la zona. Hablan de cuatro alturas y bajo cubierta. Estos propietarios rechazan totalmente las viviendas unifamiliares y así lo hicieron llegar al gobierno municipal y a Canvives en una reunión que se celebró recientemente entre todas las partes implicadas en el salón de plenos.

Según el proyecto, las parcelas destinadas a vivienda unifamiliar aisladas son las únicas proyectada, necesarias para poner en ordenación las tres vivienda existentes en el interior del ámbito. El bloque abierto de vivienda plurifamiliar al proyecto en diferentes alturas, en función del entorno, se sitúa al norte del ámbito bordando la principal zona verde y, en la zona sur, finalizando el quinteiro del casco histórico, con la intención de equilibrar la cargas y beneficios de la división global . La vivienda colectiva en «quinteiro» se sitúa en la zona central con la intención de finalizar una manzana existente.

También se quejan este grupo que en la mencionada reunión estaban presentes personas que ya habían vendido los terrenos a la promotora que con anterioridad quiso sacar adelante el PEPRI y que quebró, entre otras cosas porque el proyecto presentado por lo ella fue tumbado en los tribunales.

Al terminó e la reunión que tuvieron todas las partes, la sensación del gobierno, concretamente del concejal de Urbanismo, Antón Iglesias, la sensación con la que salía era muy positiva. El edil afirma que la promotora explicó perfectamente los pormenores de una junta de compensación., que sí que hubo diferencias, que estaban los que querían la mayor edificabilidad posible y también los que querrían, como el gobierno local, una buena ordenación de la zona, con viales y zonas verde, siempre pensando en su conexión con la avenida de Galicia y entorno de la avenida de Marín. También dejó claro que el Concello velará por los intereses de los propietarios de la UA-5, pero también por los de todo Cangas.

Los restos del molino que apareció en Ximeu se instalarán en un terreno municipal

El grupo Eroski presentó alegaciones ante la actitud de Patrimonio tras la aparición de restos de un molino en dónde se va a instalar un Eroski Center, en la avenida A Coruña. Tras la actuación de Patrimonio, que sorprende por la rapidez con la actuó, el grupo Eroski presentó alegaciones, tal y como indicó ayer el concejal de Urbanismo del Concello de Cangas, Antón Iglesias, en las que aportó documentación con informes técnicos. En la misma se sugirió la posibilidad de que los restos del mencionado molino fueran trasladados a una zona de propiedad municipal, algo parecido a como se había hecho con A Capela do Hospital, instalada en la Alameda Nueva de Cangas.El propio edil de Urbanismo apuntó de que el gobierno estudia varias localizaciones: dos en la avenida de Galicia y también otra en la calle enseñanza, muy cerca del lugar donde se ubica la denominada Casa dos Pobres.