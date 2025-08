«La protesta siempre va a estar en la música como en cualquier expresión»

Carolina Durante es un grupo de indie rock compuesto por el vocalista Diego Ibáñez, el bajista Martín Vallhonrat; el batería Juan Pedrayes y el guitarrista Mario del Valle. En 2024 publicaron su último trabajo, “Elige tu propia aventura”, en el que continúan presentes sus letras irónicas y juveniles con un toque nihilista. A las 23:30 horas de hoy comenzará su concierto sobre los escenarios de A Estacada, en una tarde noche con ocho actuaciones que arrancan a las 18:00 con Luis Fercán y acaba a las 01:55 con el dj Juancasupersub Dj Set.

-Por estética y actitud, se les compara con formaciones de la Movida madrileña. ¿Creen que la sociedad actual necesita reivindicarse a través de la música como ocurrió en los 80?

-Creo que estamos bastante alejados de la canción protesta, por así decirlo. También es cierto que puedes reivindicar muchas cosas en una canción aunque esta no esté directamente ligada a la reclamación. Hay mucha gente en la música que alza la voz y protesta. Quizás en España no hay tanta canción protesta como en Estados Unidos, donde sí que hay más presencia de la reivindicación. De todas formas, la protesta siempre va a estar en la música como en cualquier otra forma de expresión.

-Abordan temas con los que se identifica la juventud y en ocasiones se les ha considerado la voz de una generación. ¿Este rol les confiere una mayor responsabilidad con el público?

-No. Es más bien un rol que más bien proviene de la prensa.Yo creo que aún hace falta que aún transcurra un tiempo antes de poder llamarnos «la voz de una generación». Me esperaría mucho más esa etiqueta de otros grupos antes que de nosotros.

-Después de tres discos, ¿qué permanece y qué ha cambiado de aquellos “Cuatro chavales” que iniciaron su carrera musical en 2017 y hacia dónde va su música?

-Lo que sí se mantiene es que seguimos siendo amigos. Es genial poder seguir manteniendo esa amistad después de años y años sobre los escenarios. Y lo que ha cambiado es que somos un grupo más grande y que viene mucha gente a vernos . Todo esto da lugar a que tengamos más presión para que siempre estemos haciendo algo diferente . Yo siento que ahora es más complicado que una canción me gusta que cuando empezamos.

-En 2018 publican “Perdona (ahora sí que sí)” junto con Amaia Romero y en 2024 cuentan con Rosalía para el tema “Normal”. ¿Con qué artista del panorama musical gallego sería posible una colaboración?

-A mí me gustaría colaborar con muchos artistas, pero no sé seguro si son de Galicia o no. Uno que tengo claro es Grande Amore, con el que compartimos escenario este fin de semana. Estaría guay que subiera con nosotros a tocar algo.

-¿Qué expectativas tienen de su primera vez en el SonRías?

-Que todo salga bien, que la gente lo pase increíble y que salgan diciendo que han visto que quieren volver a repetir. Además, para mí es especial porque vienen muchos de mis seres queridos a verme, lo cual siempre está bien.