«Das nosas limitacións sacamos un sonido distorsionado único»

Os galegos Grande Amore volven por cuarta vez a pisar o escenario do SonRías Baixas. A música do grupo caracterízase por misturar o post punk co electropop. Nos seus comezos era un proxecto en solitario de Nuno Pico, pero para o seu úlitmo traballo «Grande Amore III» incorporou á guitarra de Clara Redondo e os sintentizadores de María Grep. A. O seu concerto será mañá ás 00:45 h.

-En marzo saíu “Grande Amore III”. Que diferenzas perciben neste disco con respecto aos anteriores?

-“Grande Amore III” é, citando a Jimmy, o noso amigo e ex-road manager: “Máis rápido, máis escuro, mellor”. É unha frase moi guai que, como todas as frases que se poidan usar promocionalmente, ten a súa parte de verdade e a súa parte de mentira. A nós gústannos moito os tres discos que temos. Obviamente, temos que dicir que este é o mellor porque é o que toca. Pero é que, aínda por riba, pensámolo en serio! É unha trampa dialéctica, pero para nós ten sentido.

-Con “Grande Amore III” incorpora a Clara Redondo e Maria Grep. Que aportan Clara e María a Grande Amore?

-Sempre digo, medio en serio medio en broma, que agora somos como o equipo dun videoxogo de rol. Clara é o bruxo, o que manexa información arcana que lles é oculta ao resto e de repente sabe, por exemplo, cal é a mellor pizzería para cear en Torrelavega. María sería o bárbaro, a intimidación, a forza bruta. E eu o goblin que fai os chistes, que non aporta nada especialmente útil pero que sae en todas as fotos e que acaba sendo o que primeiro morre na aventura. Isto pode parecer unha tontería de resposta, pero xuro que se achega perigosa e certeiramente á realidade.

-Para o videoclip de “Vou para Arzúa” convidaron por redes sociais a todos os seus fans dos arredores da vila a participar. Que recordan desta experiencia cos seus seguidores?

-Que guai quedou ese vídeo! Calquera cousa que poidamos dicir sobre o noso amor inconmensurable a Arzúa sería, a día de hoxe, simplemente redundante. Quería, iso si, en relación con esta pregunta, destacar a figura de Tracy, o estanqueiro, ao cal amamos con locura, e que apareceu na rodaxe cun queixo e un vaper para cada un de nós.

-Clara Redondo afirmou unha vez que “o seu instrumento é a actitude”. Que diferencia a actitude de Grande Amore da de outros grupos?

-Pois, sobre todo, que se o noso instrumento non fose a actitude e fose, por exemplo, o bombardino ou o violín, estaríamos fastidiados. As nosas capacidades de execución a nivel instrumental son moi limitadas. Pero aí está a gracia, creo eu. Desas limitacións, sacamos un sonido roto e distorsionado que é bastante propio e único. Ou igual nin é propio nin único e só nos estou xustificando... Iso xa ten que decidilo o público.

-Que sinten ao pisar de novo o escenario de Bueu?

-Vai ser, de feito, a cuarta vez seguida que subamos ao escenario do SonRías! Nunca tal vimos e posiblemente nunca tal veremos de novo. Se só imos sacar unha cousa en claro desta entrevista, quero que sexa o noso total agradecemento á xente que organiza o festival por contar con nós tantas veces. Querémoslles moito, de corazón o digo.