Cerveza, música y ‘foodtrucks’ en Cangas

La Ruta del Lúpulo y el Concello de Cangsa organizan desde hoy y hasta el domingo el «Cangas Beer&Food», que contará con la presencia con una decena de empresas de cerveza artesanal y hasta siete «gastronetas» o furgonetas con comida variada. El evento será en el aparcamiento de las naves de Ojea y cada día contará con música en directo. La entrada es gratuita y desde la organización apuestan por un evento que pretende ofrecer «uns días de festa nun ambiente familiar».

Las marcas presentes en esta feria son Bubela, El Jardín de la Cerveza, Lupia, The One Beer, Madroa, Banda, Go, Bacterio, Atlántica y Nós, que en total ofrecerán 70 tipos diferentes de cerveza artesana elaborada en Galicia y Madrid.

Siete «gastronetas»

La parte gastronómica contará con la presencia de siete «foodtrucks»: D&D Fast Food (comida venezolana), La Olla Móvil (shawarmas), La Taquilla (tex mex), Baden Baden (salchichas alemanas), La Torta del Mono (pan de maíz relleno) y Royal Crepes (creps y gofres).

La feria Cangas Beer&Food se inaugura hoy a partir de las 19.00 horas y en este primer día está programado un concierto con El Pelotón de los Torpes.

Mañana viernes el recinto abre a partir de las 13.00 horas y a las 14.00 horas habrá una sesión «beer-mú». La jornada incluirá la actuación musical de Máxica a las 22.00 horas.

El sábado la feria volverá a abrir sus puestos a las 13.00 horas y otra vez habrá una sesión «beer-mú» a las 14.00 horas. Las actividades de la tarde incluyen un taller infantil para la creación de chapas. El concierto del sábado será con la banda Plan de Fuga.

Para el cierre del domingo se reserva la entrega de premios a la mejor etiqueta, mejor cerveza y mejor «foodtruck» del festival, que se conocerán a partir de las 21.00 horas. Pero antes habrá un nuevo taller infantil, esta vez de marcapáginas (a las 17.30), y un concierto con el grupo The Known Strangers, que comenzará a las 21.00 horas.