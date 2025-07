Beluso acolle o 9 de agosto o IV Encontro de Música Tradicional de Novos Ventos

A Asociación Cultural Novos Ventos de Beluso e a Concellería de Cultura de Bueu presentaron onte oficialmente o IX Encontro de Música Tradicional, que se celebrará o 9 de agosto no aparcamento situado diante da Casa do Pobo.

Desde Novos Ventos e o Concello destacan que será unha xornada con actividades para todos os públicos, cun evento que «aposta pola nosa música e xerando unha xornada para compartir en familia».

A partir das 11.00 horas haberá un mercadiño de artesanía, no que se agarda a presenza de máis dunha ducia de artesáns. Ás 20.00 horas comezará o IV Encontro de Música Tradicional Galega, no que actuarán Asociación Cultural Carballido de Ardán, Retrouso e as pandereteiras de A Quinta Ferreña, Novos Ventos e Ardentía.