El SonRías crece en días y espacio para la edición con más asistencia de su historia

La música está a punto de empezar a sonar en el Festival SonRías Baixas 2025. Una edición que crece en número de días, espacios y en la que se espera la mayor asistencia en la historia del festival bueués. Esa es al menos la previsión con la que trabajan desde la promotora PlayPlan, tal como explicaron durante la presentación oficial del certamen. Una puesta de largo en la que participaron la Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), Diputación de Pontevedra, Concello de Bueu y apoyos privados como El Águila en una demostración de la colaboración público-privada.

Este año el SonRías crece para ocupar las zonas verdes de As Lagoas y el aparcamiento, donde habrá áreas de descanso, las furgonetas de comida y un escenario para las fiestas previas a la apertura de puertas. «Estamos moi agradecidos ao Concello de Bueu porque cada ano é un reto. Pero temos que darlle especialmente as grazas ao pobo porque sabemos que convivir coa experiencia SonRías non é fácil. Pero pensamos que o seu gran retorno económico paga todas esas incomodidades», señalan Jordi Lauren y Berta Domínguez desde la dirección del festival. El cierre del aparcamiento de As Lagoas se intenta compensar manteniendo otros estacionamientos abiertos, como el situado al lado del colegio Virxe Milagrosa o en A Ramorta, que otros años se cerraban.

De izquierda a derecha: Carmen García, Luis López, Jordi Lauren, Berta Domínguez, Jacobo Sutil y Tatiana González con el cartel del SonRías Baixas de esta edición. / Gonzalo Núñez

Desde la organización se refirieron al hecho de que este año serán cuatro días de conciertos y no tres. «Non sabemos se vai ser algo con continuidade ou puntual. Este ano deixámonos levar pola emoción», añadían.

Espíritu innovador y constante reinvención

El responsable de Agadic, Jacobo Sutil, destacó el carácter «estratéxico» de los festivales musicales y desveló que desde la Xunta de Galicia tienen al SonRías como un referente a la hora de fijar los criterios de la marca FestGalicia. Señaló su espíritu innovador, la constante renovación o la apuesta por la sostenibilidad y el apoyo a las bandas gallegas.

Desde el Concello de Bueu su concejala de Cultura, Carmen García, ensalzó el trabajo de PlayPlan porque demuestra que «desde as vilas tamén se pode facer cultura e festivais» y el SonRías Baixas sirve para «poñer a Bueu no mapa».

Por su parte, el presidente de la Diputación, Luis López, se refirió al festival bueués «como un resumo do que é Pontevedra e as Rías Baixas, que é desfrutar» y aseguró que se trata dun «excelente embaixador» da provincia.

Desde el sector privado uno de los principales apoyos del festival de Bueu volverá a ser El Águila y la gestora de imagen de la marca para la zona norte, Tatiana González Carvallo, aprovechó para desear «larga vida al SonRías Baixas».

Los trabajos de montaje de los escenarios del SonRías Baixas en Bueu. / Gonzalo Núñez

El crecimiento del certamen para esta vigésimo segunda edición se traduce también en un incremento de la superficie de las zonas de acampada, que abrirán hoy mismo. Así, el espacio que habitualmente se pone a disposición del público detrás de la calle Pazos Fontenla se complementa con otras dos parcelas a los lados del IES Illa de Ons. Y el pabellón deportivo Pablo Herbello volverá a centralizar los servicios de aseos y duchas.

El SonRías ofrecerá hoy una especie de aperitivo como una fiesta de bienvenida, de 21.00 a 23.00 horas, dirigida a trabajadores, colaboradores y público. Los conciertos arrancan mañana y una de las novedades de este año es que el recinto de A Estacada se cerrará antes para reducir las posibles molestias. El jueves y el domingo el cierre será a las 2.00 horas y el viernes y sábado a las 3.30 horas.