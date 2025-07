Shego es un trío madrileño de rock conformado por las voces y guitarras de Maite Gallardo y Raquel Cerro junto al bajo de Charlotte Augusteijn. Su música se caracteriza por sus letras arrolladoras y una estética poco normativa, impresas en su último disco «No lo volveré a hacer». Actuarán sobre el escenario del SonRías Baixas este viernes a las 22:30 horas.

—En junio actuaron por segunda vez en el festival “Surfing The Lerez”. ¿Cómo recuerdan la experiencia en este escenario de Pontevedra?

Siempre es una maravilla poder tocar aquí, es un sitio que tiene una energía muy concreta y mágica. Además nuestro sello es de Ponte Caldelas, así que es como tocar en casa.

—Hace unas semanas, se vieron envueltas en una polémica en un pueblo de Murcia, donde no les permitieron subirse al escenario con sus hábitos rojos de monja. ¿Qué respuesta tienen ante este suceso?

Nuestra postura es clara desde los inicios de la banda. No podemos permitirnos un mundo falto de libertad de expresión ni repleto de odio y fascismo. Tenemos que seguir pronunciándonos, no solo las artistas sino todo el mundo.

—Muchas veces la música creada por mujeres es etiquetada como “de chicas”. ¿Qué opinión les merece?

Dividir la música en masculino y femenino está tan pasado de moda, no es nuestro estilo.

—“Hoy me he levantado y he elegido violencia” es el inicio de su canción “Curso avanzado de perra”. ¿Se podría decir que esto es una declaración de intenciones de su grupo?

Se trata más bien de una conversación con una misma. En general tiene un tono irónico. Comenzó con la idea de que fuera una nana para la sobrina de Raquel, en la que le enseñábamos cómo podría llegar a ser la vida. Al final terminó siendo más oscura de lo que pretendíamos.

—De las cantantes femeninas con las que comparten cartel en el SonRías, ¿cuál sería su colaboración soñada?

-Judeline, Cariño, Grande Amore, Nena Daconte… No sé, son todas demasiado perfectas.