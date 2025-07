O Morrazo retratado al óleo

Las paredes de A Capela do Hospital se llenan estos días de cuadros al óleo. Se trata de la «Exposición variopintada» , una muestra de las obras pintadas al óleo por la artista Irene Magrath. Con ellas, la irlandesa afincada en Cangas pretende reflejar la vida cotidiana en O Morrazo. «Mi intención es retratar los animales , la naturaleza y la cultura de la zona , que es muy llamativa» explicó Magrath. Al parecer, la muestra iba a hacerse en noviembre, pero la artista declaró que debido a una cancelación de otra exposición, «me llamaron el lunes y me preguntaron si podía tener la exposición lista esta semana, así que me tuve que poner manos a la obra» .

Entre los cuadros expuestos se pueden ver también retratos de eventos culturales de O Morrazo. Entre ellos una pareja bailando durante la danza de madamas y galanes, evento que se suele celebrar en la parroquia moañaesa de Meira durante el Carnaval.

La pintora indicó que de todos los expuestos, su cuadro favorito es el del puerto de Cangas. En él retrata este punto de la localidad pintando el barco rojo de Salvamento Marítimo, que suele estar atracado junto al pantalán cangués, también representado por la irlandesa. La responsable del cuadro argumenta que lo que más le gusta de él es la luz. «Cuando hay una puesta de sol está todo reflejado en el mar y al fondo se ve Vigo, que parece que las ventanas están con fuego, todo ello me hace sentirme en casa» relató la artista.

Otro de los temas presentes en el arte de Magrath es la naturaleza. Esto se puede ver en el cuadro que representa un bosque durante la época otoñal, como así lo indica el color anaranjado de sus hojas y que el suelo esté cubierto de ellas, como suele ocurrir en esta estación.

No es la primera vez que Magrath expone sus obras en O Morrazo. En abril ya había realizado una muestra de su arte al óleo en el Concello Vello de Moaña, siendo su estreno como artista.

Los inicios de Irene Magrath en la pintura están vinculados con Cangas. En concreto con un taller de dibujo de parte de la asociación cultural A Cepa, cuando empezó a dibujar con la técnica del pastelillo para pasarse después al óleo y, según afirma la irlandesa, «estar ahora fascinada con él». Aunque no sería hasta la pandemia de 2020 cuando empezaría a pintar cuadros como los que se encuentran en esta exposición.

La muestra estará abierta al público hasta el 1 de agosto de 12:00 a 14:00 horas en horario de mañana y de 19:00 a 21:00 horas por la tarde.