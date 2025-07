El Museo Massó cumple el sueño de crecer fiel a su legado y sin derribar su historia

Un 10 de julio de 2002 el Museo Massó abría sus puertas por primera vez como un espacio público y abierto a toda la ciudadanía. Este martes, 23 años más tarde, el museo de Bueu estrena su primera gran ampliación, que en su momento se presentó para celebrar su vigésimo aniversario. La complejidad de los trabajos y del proyecto estiraron todos los plazos previstos y el presupuesto inicial. Pero por fin, después de prácticamente dos años de obras, los nuevos espacios se pudieron inaugurar en un concurrido acto público. Una ampliación que permite incrementar en 700 metros cuadrados la superficie expositiva y que, sobre todo, preserva el legado histórico de los Massó porque se acometió conservando las naves existentes de la antigua fábrica y la conocida como Salazón Piñeiro.

El lugar elegido para escenificar esta inauguración solo podía ser la nueva Sala Urbano Lugrís, un espacio de casi 300 metros cuadrados con una impresionante cubierta de madera de castaño y donde ya se pueden ver los seis cuadros de gran formato que el artista pintó a principios de la década de 1940 para decorar el comedor de las trabajadoras. La inauguración reunió a responsables de la Consellería de Cultura, con el conselleiro José López Campos y el secretario xeral Anxo Lorenzo; Concello de Bueu, con el alcalde Félix Juncal y representantes de todos los grupos políticos; la directora del museo, Covadonga López; y el arquitecto director de la obra, Alberto Redondo, del estudio de arquitectura RVR de Santiago.

La Sala Urbano Lugrís, con las autoridades y el numeroso público asistente. / Santos Álvarez

«Aquí hai unha parte fundamental da historia de Galicia», decía al comienzo de su intervención el conselleiro López Campos, que aprovechó para recordar el vínculo que le une a Bueu [su padre fue maestro en el colegio de Beluso y allí vivió hasta los 4 años]. En su discurso recogió el guante que previamente le había lanzado el alcalde, que expresó su deseo de que la ampliación inaugurada tenga continuidad. «Non será a última», decía el conselleiro. El presupuesto destinado a este proyecto finalmente superó los 1,4 millones de euros y López Campos asegura que esta reforma «converte ao Museo Massó nun referente de primeiro nivel do patrimonio mariñeiro de Galicia». Y defendió que «nos museos reside a parte máis importante da nosa historia e a que nos fará construír unha Galicia mellor».

Un momento de la visita en la nave del siglo XIX, donde se exponen las embarcaciones tradicionales. / Santos Álvarez

Consellería de Cultura y Concello de Bueu eludieron hablar sobre las diferencias que mantienen sobre la ocupación de una de las naves de un solar municipal y el alcalde se centró en destacar «a fusión de vontades que fai que hoxe podamos celebrar esta ampliación». Félix Juncal manifestó su deseo de que a esta obra le sigan nuevas ampliaciones en el futuro y para ello «reafirmo esa vontade de colaboración por parte do Concello de Bueu».

Sobre la complejidad de la obra hablaron la directora del museo y el arquitecto Alberto Redondo, que reconocía que el trabajo «foi longo, meticuloso e por momentos tamén frustrante porque foron aparecendo cousas». Cosas como restos arqueológicos y problemas en las estructuras que alargaron los trabajos y aumentaron los costes. «Houbo momentos de tensión», admitía el arquitecto, que explicaba que a todas las empresas y oficios que participaron «se lles esixiu moito máis do que inicialmente esperaban». Pero ese nivel de exigencia fue fundamental para que esta ampliación culminase con un exquisito y fiel respeto a la historia que la rodea.

El conselleiro López Campos observa los pilos de la antigua Salazón Piñeiro. / Santos Álvarez

Este era una premisa innegociable para la directora del Museo Massó, que recordó que llegó a Bueu en octubre de 2009 y que desde el momento en el que asumió las riendas del espacio albergaba dos sueños. «Cando cheguei aquí tiña un soño, que era a amplición do museo. Había un proxecto moi bo, pero non era para este museo», comenzó. Y defendió que esa ampliación «tiña que preservar o legado histórico dos Massó e non derrubalo; o museo tiña que crecer, pero non a costa deses edificios». Edificios como la nave original del siglo XIX, un perfecto ejemplo de arquitectura industrial en Galicia, y que se recuperó para poder exponer las embarcaciones tradicionales.

El segundo de los sueños a los que se refería la directora del Museo Massó era precisamente el lugar que la rodeaba en ese momento: una sala para poder exponer los cuadros de gran formato de Urbano Lugrís y explicar como su estancia en Bueu durante la década de 1940 fue clave en su formación como artista. Ese segundo sueño es la imponente Sala Lugrís, con una de sus paredes laterales y con los dos fondos cubiertos con esas pinturas. Y en la otra pared un espacio destacado para los bocetos y la construcción de la capilla de Santos Reis. «Unha cousa está ben feita só cando se fai ben», sentenció la directora del Museo Massó para justificar el cuidado y trabajo minucioso de esta ampliación.