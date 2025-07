Santos exige urgencias en Moaña porque su centro «dará mil vueltas al de Cangas»

«Vamos a tener un centro de salud que le dará mil vueltas al de Cangas. No se puede soportar que nos sigan condenando a ir a Cangas para recibir atención de urgencias. No queremos que le quiten nada a ellos, solo que el Punto de Atención Continuada (PAC) adscrito a Moaña esté aquí, que es en donde debe estar». Así se explicaba ayer la alcaldesa, Leticia Santos (BNG), en la nueva concentración convocada por la Mesa da Sanidade de Moaña y que se acerca a las 200 semanas de protestas para exigir el regreso de unas urgencias centralizadas en la villa vecina desde marzo de 2020.

Santos insiste en que el centro de salud cangués carece de las dimensiones necesarias para acoger un PAC para más de 45.000 vecinos «sin contar con que en el verano se multiplica la población». Alerta de que la sala de espera en las urgencias en Cangas «tiene solo capacidad para 10 personas».

En la concentración de ayer se aludió a la convocatoria realizada desde el Concello de Moaña de la comisión de seguimiento del convenio de colaboración entre Xunta y Moaña para la construcción del centro de salud que debe abrir sus puertas este otoño. «Después de pedir la convocatoria en tres ocasiones por escrito, decidimos convocarla desde el Concello para el 5 de agosto. Si no se presentan desde Sanidade iremos al juzgado para pedir que les exijan presentarse». Considera, la nacionalista, que llegar a este punto denota «una falta de atención que no se puede soportar. Es una vergüenza que los dirigentes de este país no nos escuchen ni cumplan con los compromisos firmados en el convenio». Y es que desde Moaña insisten en que la nueva infraestructura tiene que abrir con las urgencias y prestarlas en la villa hasta que se construya el Centro Integral de Saúde (CIS) comarcal en A Rúa. Sin embargo, las últimas manifestaciones de responsables de Sanidade apuntan a que una vez que se abra la dotación en construcción en Moaña se analizará la viabilidad de dotarla también con el PAC, en función de criterios médicos y contando con la opinión de los propios facultativos.

Finalmente Santos aludió a la moción que se debatirá este jueves en el pleno, presentada por la Mesa da Sanidade, y que entre otros puntos de acuerdo pide a Sanidade una rectificación a las afirmaciones de que el PAC se centralizó en Cangas por criterios médicos «cuando fue por la pandemia. Tenemos memoria. Pedimos que no insulten nuestra inteligencia», concluyó la nacionalista.