El PP alega que Seaga limpiará O Ramil pese al «pasotismo» del Concello

El portavoz del PP de Moaña, Alfonso Piñeiro, aseguró ayer que en los próximos días la empresa pública Seaga acometerá los trabajos de limpieza en las márgenes de la Baixada ao Ramil. Alega que es el único en el que puede actuar a día de hoy «según la solicitud de la alcaldesa, Leticia Santos». El terreno más grande de ese entorno está siendo limpiado por los propietarios en los últimos días.

Piñeiro atribuye a las movilizaciones de los vecinos del barrio que se actúe por fin en O Ramil «a pesar de la dejadez y las medidas del gobierno del BNG». Critica que la regidora «lleva tres años pasando olímpicamente de los vecinos de O Ramil como antes hizo con los de o Real hasta que fueron a protestar al pleno, en donde no les fue permitido tomar la palabra». Se queja de que el ejecutivo local tratase de pasarle la pelota a otra administración «por supuesto gobernada por el PP, aunque la mayor responsabilidad sea la del Concello».

Insiste en que solo se empezó a limpiar «si sale en la televisión o protestan los vecinos en el pleno. Porque eso da mala imagen, que es lo único que le importa al gobierno del BNG».

Según el Partido Popular solo se solicitó la limpieza del vial a Seaga y no de las franjas secundarias en esa zona a excepción de dos pequeñas franjas en la parte suroeste «que tampoco tienen orden de ejecución y hasta que sean remitidas Seaga no puede actuar». El portavoz del principal partido de la oposición afea que el Concello de Moaña no solicitase el plan de prevención de «Vivendas Ailladas» que podría solucionar el problema en este barrio.