Concello de Bueu y Club do Mar urgen medidas para la regeneración de Pescadoira

El Concello de Bueu y el Club do Mar han vuelto a alzar la voz para reclamar a Portos de Galicia y a Costas una solución al deficiente estado de la playa de Pescadoira. Si en años anteriores tanto el gobierno local como la entidad deportiva habían planteado batalla –sin éxito hasta la fecha– por la mejora de la rampa de acceso al mar, en esta ocasión coinciden en apuntar la necesidad de extender la actuación a todo el arenal, bien con un trasvase de arena, bien con la prometida segunda fase de la regeneración de Pescadoira.

El club deportivo ha puesto de manifiesto la peligrosidad del único acceso al agua del que disponen. A las limitaciones que ya ofrecía la rampa se ha unido en este último año un preocupante descenso en el nivel de la arena, lo que supone que los remeros de la entidad deban atravesar unos cuatro metros de superficie rocosa antes de llegar a la arena. Las caídas y accidentes están al orden del día, tanto entre los participantes en las escuelas de verano del club como durante la temporada entre todos los remeros de la entidad, ya que las piedras están cubiertas por una capa de verdín que las hace extremadamente resbaladizas. «Aunque tuviésemos una rampa nueva el deterioro es tan grande que no bastaría, habría que adoptar medidas de otro tipo», reconoce Manuel Juncal, presidente del Club do Mar.

Los remeros deben atravesar una zona de rocas para acceder a la arena. / Gonzalo Núñez

En la misma sintonía se mueve el regidor buenense, Félix Juncal, quien critica la «desidia» de las dos entes con la rampa de Pescadoira, en lo que sería «una medida importante, pero parcial», ya que la situación requiere, asegura, «una actuación más ambiciosa que pasa por la regeneración del arenal urbano». Juncal manifiesta que «no hay razones para no recuperar esa playa, como se hace en otras de la misma Ría de Pontevedra, a las que se les incorpora arena todos los años [en clara referencia a Sanxenxo]. No se puede perpetuar una situación absolutamente lamentable e indignante». Es más, con el reciente traspaso de las competencias sobre la costa a la Xunta de Galicia –que entró en vigor el pasado día 1– el alcalde del municipio morracense subraya que «ahora no hay excusas. Ya no estamos hablando de peleas entre dos administraciones [Portos de Galicia y Costas del Estado] sino que ya está todo en manos de una».

Mientras, en el club el disgusto es evidente. «El pleno pidió en su momento el trasvase de arena y eso sería una buena solución para dos o tres años. Es lo que hay que hacer, porque hay medios, pero también porque ellos fueron los que dañaron este entorno», señala su presidente, Manuel Juncal, en referencia a la prolongación de la dársena que Portos completó en el año 1998 y que acabó derivando, como corroboran los estudios, en una basculación de arena desde la punta de Pescadoira a la más próxima a la lonja.

El club lleva más de un año sin noticias

«No sabemos nada desde que en el primer semestre de 2024 hubo contactos con Portos y Costas para la mejora de la rampa. Quizás sea una percepción incorrecta, pero pensamos que es un problema de falta de voluntad». Así se expresa Manuel Juncal ante la falta de noticias sobre una obra sencilla, pero a la vez fundamental para el club. «Nosotros intentamos enganchar a los chicos al remo, pero el entorno no acompaña», admite.

Tampoco hay muchas más noticias en el concello. Portos asegura estar a la espera de la autorización de Costas para ejecutar la actuación y Costas está pendiente de recibir la tramitación ambiental. Entre medias el concello insiste en ofrecerse a realizar la mejora de la rampa. «Si no se ponen de acuerdo, lo haremos nosotros, pero nos tienen que autorizar», sentencia Félix Juncal.