A fronte marítima de Cangas (IV)

En febreiro do ano 1929 xa mudara o ámbito competencial dos portos ao asumir a Junta de Obras del Puerto de Vigo os portos da Guarda, Baiona, Panxón, Redondela, Cangas e Moaña e en decembro o Círculo Mercantil cangués vai solicitar do ministro de Fomento a ampliación do peirao do Comercio polo maior tránsito de mercadorías, e que se dote ao mesmo dun cobertizo para protexelas.

En maio do 1931 a Junta de Obras del Puerto de Vigo (Ministerio de Fomento) por xestións do deputado Emiliano Iglesias, anuncia o tendido eléctrico no porto e nas chamadas avenidas (Vincenti e Montero Ríos) que tamén eran da sua competencia. Co remate destas obras en agosto, o Concello demandaría agora deste organismo que arranxase o pavimento entre o molle-espigón e a praza de abastos e que ademais se lle colocase un petril.

A Avenida Montero Rios despois da construción do molle e recheo. / Arquivo do autor

Despois do último inverno, o tramo chamado da Mariña, sen dique e recheado con murrullo entre o espigón e a fábrica de Cervera, está cheo de baches que impiden a circulación e demándase o seu arranxo que vai abordar a Junta de Obras del Puerto de Vigo. En maio de 1934, cos galeóns areeiros de Domaio ousando esta vez sacar area da mesma praia da Ribeira, faise acopio de pedra que uns pedreiros van comezar a cubicar para rechear as fochancas ata que, aludindo a unha crise de traballo, o organismo portuario vigués paralizou as obras, deixando alí as pedras e os cascotes que nenos e maiores utilizaban para entreterse guindándollos ás gavotas e aos peixes do porto.

Esta situación vai preocupar a algúns sectores de Cangas (sindicatos, Pósito, Circulo Mercantil) pois consideran que o abandono que sofre este tramo da Mariña (logo Montero Rios), «la mejor parte de Cangas», non ofrece unha visión positiva para turistas e bañistas e que se debían retirar ao menos os materiais. Por fin, reanudaríanse a obras e tamén se inicia a reconstrución do molle que precisou da intervención dun guindastre e de bombas de achique para actuar na consolidación da base.

En febreiro de 1935, o Ministerio de Fomento, para financiar as obras portuarias, vai establecer un imposto do 0,30% sobre o valor da pesca, a devengar cada trimestre. O 14 de marzo deste ano vai asinar 1.400.000 pesetas para o porto de Cangas co obxecto de prolongar o dique da Mariña que co seu recheo posibilitaría o enlace viario coa Estrada Transvesal na Pedra Alta desde onde partiría, cinco anos despois, a nova estrada a Aldán.

A alameda de Cangas no ano 1924. / Arquivo do autor

A comezos de novembro, Obras del Puerto de Vigo tamén proxecta a ampliación do peirao do Comercio cun presuposto de 213.124,27 pesetas, aportando o Concello 53.281,07 pesetas, ou sexa, o 25% do seu custe. Este dato e outras aportacións municipais na construción do porto de Cangas remítennos á incomprensible afección que durante máis dun século mantería Portos sobre determinadas zonas por cuxo usufruto tivo que pagar o Concello ata hoxe.

Os Xardíns do recheo e o seu entorno

Aínda que ata agosto de 1913 o Concello non recibiría oficialmente os terreos enclavados na chamada zona de aprovechamiento, o concelleiro Manuel Cabanelas xa anuncia en 1910 que con motivo da Festa da Árbore se plantarán arredor de cincuenta exemplares de plataneiros de 2,50 metros nas chamadas “Avenidas” coa asistencia dos alumnos das escolas de Cangas.

Coincidindo coa mudanza de nome da rúa da Malatería polo de Ramón Franco, o heroe do hidroavión “Plus Ultra”, en abril de 1926 procédese á inauguración da zona axardinada na que xa se ubicara o monumento a Soage. En outubro deste ano tamén se remata nos xardíns o palco da música, pendente de lle colocar os ferros de forxa que sostiñan o teito, sendo trasladada nesta data a fonte do recheo para a praza da Constitución, pois estorbaba o tránsito da nova praza de abastos ou Mercado. Contodo, o palco realizado polo arquitecto provincial señor Argentí, demoraría a sua inauguración ata o 17 de maio de 1928, pois aínda non había banda de música que logo, e neste día, amenizaría o acto e daría o seu primeiro concerto coa asistencia do alcalde Pedro Rodríguez e o párroco. Pola noite, a banda tamén amenizaría un baile que se programara para este acto.

Inauguración monumento a Félix Soage e o mercado, nas Festas do Cristo de 1925. / Arquivo do autor

Estes xardíns foron dedicados inicialmente a Eduardo Vincenti, o seu favorecedor, e logo, no primeiro franquismo, foron denominados del “Generalísimo” ata que cara a 1959 se lles empeza a chamar de Soage. O quiosco meteorolóxico, que tamén interrompía o paso, sería trasladado cara ao ano 1927 para a punta do triángulo que conformaba a Alameda e onde se ubica actualmente a sua réplica.

Se a construción do antigo malecón xa posibilitara o avance das edificacións con baixo e un andar, agora co recheo vanse edificar casas de máis porte en perpiaño e cun andar máis, destacando entre elas a de Indalecio (1906) ou a do comerciante de comestibles Antonio Acuña (1909) mentres que na zona do Costal, sobre o antigo molle van comezar a sustituirse as pequenas vivendas a partir de 1912, conservándose aínda hoxe algunhas delas. O tránsito rodado non tería moita influencia nos primeiros anos e os carros e os escasos automóbiles circulaban pola rúa Real cara a Bueu e por Eugenio Sequeiros, pavimentada con lastros, e por Méndez Núñez de macadán (sábrego e murrullo), cara a Moaña.

A mellor alternativa para ir a Aldán nestas datas seguía a ser a través do Camiño Vello de Darbo que aínda trancorría por Liméns. Durante moitos anos, o vial de acceso ao porto era o que rodeaba a Alameda polo interior polas chamadas avenidas, a de Vincenti e a de Montero Ríos, ata que nos anos sesenta se habilitou como estrada para coches a zona central da Alameda (Avda. del Generalísimo) hoxe empedrada.

O Molle do Comercio no ano 1935. / Foto Sarabia

O Mercado ou praza de abastos

Antes de abordarse esta obra, o primeiro referente que temos dun mercado é o que se instalaba os venres no areal do Señal xa no século XVIII. Pero para que este contase cun local cuberto habería que agardar ao primeiro recheo que se fixo na beiramar, cara a 1810 no principio da rúa da Calzada (Real). Este recheo supuxo o soterramento do chamado río da Adega ou de Lavandeira e sobre o mesmo ergueuse despois un alpendre que acollía aos vendedores e vendedoras, recibindo este espazo o nome de Praza do Mercado (logo Constitución). A pouca consistencia do chan e os embates do vento e do mar cando había temporal, obrigaba á sua reparación e caleado do edificio cada certo tempo ao se resentiren os muros do leste e do sur, e sobre todo o tellado sostido por columnas, que o deixaban aberto polas outras bandas. En 1840 é o canteiro de Darbo Benito Lucas Ferreiro quen procede ao seu arranxo, construíndo en pedra un muro de contención polo leste que importou 124 reais. Cara a 1859, cando Félix Soage marcha para a Arxentina xa non debía estar en boas condicións pois esta imaxe é a que o motivaría posteriormente para facer a súa obra.

O mercado en construción. / Arquivo do autor

Este alpendre debeu ser retirado a finais do século XIX ao se facer o muro e recheo do primeiro porto pois interrompía o tránsito da zona gañada ao mar e a súa saída viaria pola rúa Real. En 1897, o mestre de obras señor Vallcorba elaboraría para o Concello o proxecto dun mercado cuberto con traída de augas e aínda que non se realizou, sabemos que se ubicaría no Forte e que estaba destinado basicamente á venda do peixe, contemplando tamén a construción dun muro que protexese este barrio.

Segundo o proxectado, este dique prolongaríase desde esta zona (aínda non se fixera o recheo do Señal-Ojea) ata a praia da Ribeira, dando orixe a unha incipente rúa chamada do Areal. Resulta evidente que o recheo da praia do Señal (Ojea) daría ao traste con este proxecto, esquecéndose o asunto da construción dun mercado ata febreiro de 1917 cando nun mitin das eleccións a deputados provinciais, varios candidatos monteristas pontevedreses propoñen a construción dunha praza de abastos na vila, indicándolle á Corporación Municipal que procure un solar para a mesma.

Como estes candidatos sairon electos como deputados provinciais e en cumprimento da súa promesa, vanse trasladar a Cangas o 31 de xullo deste mesmo ano para que a Corporación municipal fixe o lugar de ubicación da praza de abastos. Pero nisto que, alcalde e concelleiros se van enlear nunha discusión bizantina na que semellaba que nunca chegarían a un acordo, pois en novembro de 1919 seguían na mesma lea, tendo que intervir Vincenti, pedíndolle ao deputado señor Pazos que lles envíe 10.000 pesetas para a compra dun solar, deducindo que ao mellor o problema era económico e non dos trasacordos habituais que xa se daban en Cangas nestes casos.

Anuncio da época dirixido aos contratistas interesados na obra do mercado. / Arquivo do autor

Pero pasaron outros dous anos e os munícipes seguían coa mesma teima do solar ata que enteirado do pintoresco pero grave asunto, o potentado cangués na Arxentina Felix Soage vai dirixirse a Vincenti por carta en novembro de 1921, comunicándolle que el mesmo vai asumir os custes da construción do mercado e da levada de auga nun solar que, dada a especulación particular existente na Corporación, tivo que quedar na man Vincenti e adaptado aos posibles monetarios do prócer.

Para axilizar a construción do Mercado e fuxir dos intereses concellís na compra do solar, Vincenti, dada a súa influencia no Ministerio de Fomento, vai conseguir un espazo adoito na praia da Ribeira, entre a rúa Real e a Casa da Bóla. Como este chan areoso e en declive implicaba facer un recheo, sería a Deputación quen asumise o seu custe e non Portos.

En marzo de 1922, Vincenti xira unha visita ao lugar escolleito e a comezos de outubro deste ano Felix Soage poría a disposición do Concello 160.000 pesetas para o edificio que sería planificado polo arquitecto Jacobo Esténs. En agosto deste ano van xurdir algunhas voces discrepantes coa ubicación deste Mercado (ver recadro) pois suporía un apantallamento do mar e un foco de contaminación a carón do mar, propondo a sua construción noutro lugar.

Unha nota da época criticando o lugar escollido para a contrución do mercado. / Arquivo do autor

Contodo, a obra seguiría adiante pois a familia de Soage pón a disposición dos construtores os planos e plegos de condicións ata o 20 de marzo de 1923 cando xa se iniciara a excavación, recheo e cimentación, dirixida polo enxeñeiro Antonio Sáez . Porén, o informe favorable ás mesmas aínda chegaría o 9 de maio de 1923, iniciándose a primeiros de abril a edificación da praza sen límite de tempo, aínda que se fixan seis anos como tope, incluindo a traída de auga, captada en cinco mananciais de Cima de Vila.

Aínda que o edificio foi rematado a finais de 1924, a súa inauguración oficial adiaríase para facela coincidir coa inauguración do monumento a Félix Soage a finais de agosto de 1925 durante as Festas do Cristo. Unha curiosidade sobre o Mercado de Cangas é o falecemento en abril de 1924, cuns poucos días de diferencia, de Félix Soage e de Eduardo Vincenti, os dous protagonistas desta obra. Pero máis evidente é o exercicio do poder (caciquil) exercido por este último e a ilegalidade da obra pois, ademais do antedito, ata xaneiro de 1928, a Gaceta (BOE da época) non publicaría a autorización a Félix Soage para construir o Mercado.

*Mestre e investigador