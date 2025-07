El Kanekas se apaga con el príncipe de las tinieblas

El Kanekas recuerda al «Príncipe de las tinieblas» en su decimocuarta y última edición. El festival se lleva a cabo días después de la muerte de Ozzy Osbourne, pionero del heavy metal . Como homenaje, han realizado una pintada en la que se puede leer «Ozzy forever», en recuerdo del que fuera el vocalista de la mítica banda de metal Black Sabbath. Los amantes de las guitarras contundentes empezaron a recordarlo ayer, en la primera jornada de conciertos en el escenario instalado en los terrenos de Ojea. Desde la organizadora Morrazica advirtieron ya que el festival llega a su fin debido a la falta de presupuesto para seguir manteniendo el volumen que ha alcanzado este evento.

En la jornada de ayer actuaron dos grupos gallegos y tres de carácter internacional. Los cabeza de cartel fue la banda suiza Coroner con su redefinición del thrash metal marcado por su estilo cargado de agresividad. Uno de los grupos de Galicia fueron los ourensanos Scent of Death, referentes del brutal death metal nacional con su último lanzamiento «Into Evelating Hate» y quienes repiten de nuevo sobre el escenario cangués.

En el ámbito gallego les acompañan la banda de doom/stoner viguesa Lucifèrnaga. El punk más sucio lo incorporarán los británicos Discharge, en cuya discografía se pueden ver trabajos como «Hear Nothing, See Nothing, Say Nothing». El Kanekas Fest salta el Atlántico con su incorporación de la banda de Cuba Narbeleth, quienes ya cuentan con seis discos a sus espaldas, entre ellos su último trabajo «A Pale Crown».

Los suecos Marduck en el Under The Black Sun Festival. | Marduck

En la noche de hoy el público podrá disfrutar de los suecos Marduck, los británicos Benediction, los cántabros Karonte, los coruñeses Nashgul y los lucenses Barbarian Prophecies. Los primeros son uno de los iconos del black metal a nivel internacional, que se encuentran en estos momentos en su gira Memento Mori.

La banda inglesa Benediction. / Nuclear Blast Records

La banda de Reino Unido es una leyenda del Death Metal que traerán a Cangas éxitos de discos como «The Grand Leveller», «Grind Bastard» o «Transcend the Rubicon». Karonte es una banda que lleva más de treinta años sobre el escenario con un death metal cargado de melodía, oscuridad y riffs que se pueden apreciar en su último álbum «Nacer-Sufrir-Morir». Desde A Coruña llegan Nashgul, tocando grindcore old school desde 2001, y desde Lugo Barbarian Prophecies, quienes sustituirán a los coruñeses Al final sólo habrá cenizas.