Devoción, arte e tradición no día do patrón

Tradición, devoción, festa, música e baile tradicional, alfombras florais e romaría. Todos estes elementos xuntáronse onte nas celebracións ao redor da festividade do Apóstolo Santiago e do Día de Galicia. O santo é o patrón do Concello de Cangas e da pequena aldea de Ermelo, no Concello de Bueu. Alí, no coñecido como «berce do Morrazo», esta festa ten un carácter especial e senlleiro. Un día no que moita xente aproveita para achegarse ata este lugar e logo comer á sombra dos montes que rodean Ermelo, que constitúen un verdadeiro refuxio climático en días de tanta calor coma onte.

A festa nesta aldea de Bueu comezou a mediodía coa actuación do grupo de música e baile tradicional Retrouso, que a continuación deixou paso aos oficios relixiosos na igrexa de Ermelo. Nunha data como esta cómpre lembrar que na igrexa de Ermelo consérvase unha lápida laudatoria para conmemorar a súa reedificación no ano 1104 e que inclúe a única cita epigráfica [en pedra] coñecida sobre arcebispo Diego Xelmírez, impulsor da Catedral e do Camiño de Santiago. Unha referencia que leva a pensar aos expertos que o poderoso arcebispo estivo presente naquela inauguración de hai máis de 900 anos. O templo actual xa non é o mesmo posto que foi reconstruído a finais do século XVIII, aínda que se conservan vestixios do antigo mosteiro.

Na misa e posterior procesión participaron veciños de toda a comarca e non faltou a representación institucional, co alcalde de Bueu, Félix Juncal, e concelleiros como Carmen García, Ricardo Verde, Isabel Quintás, Elena Estévez ou Jesús Piedras.

Pola tarde os festexos continuaron con xogos populares, a actuación musical de Cantadela de Meiro e unha verbena con Dúo Stylo e Distrito 7.

Cangas honra ao seu patrón con procesión e danza / Gonzalo Núñez

O Apóstolo é patrón do Concello de Cangas, onde onte a mediodía celebrouse unha misa solemne na súa honra na excolexiata. Pola tarde houbo un novo oficio relixioso, seguido dunha procesión pola Rúa Real e o entorno de Eduardo Vincenti, que rematou coa tradicional Danza do Peregrino, interpretada pola agrupación Pais de San Roque e que foi creada hai máis de catro décadas pola histórica profesora de baile Carmiña Pérez.

Alfombristas do Morrazo na gran alfombra no corazón de Galicia / F.A.G

No día grande de Galicia as celebracións institucionais e relixiosas máis importantes concentráronse en Santiago de Compostela. E alí tamén houbo unha destacada representación da comarca do Morrazo para participar na elaboración dunha gran alfombra floral diante do convento de San Martiño Pinario e baixo a organización da Federación de Alfombristas de Galicia.

O deseño deste ano é obra do arquitecto e veciño de Bueu Rafael Oliveira, da Asociación Cunchas e Flores. A súa confección foi un traballo colectivo que comezou na tarde do xoves con alfombristas chegados de Bueu, Moaña, A Estrada, Ames, Burela, Cerponzóns, Ponteareas e Rianxo e culminou ben entrada a noite. Esta fermosa obra de arte efémero era unha homenaxe a Isaac Díaz Pardo e a Castelao, aproveitando que neste 2025 o Día das Artes Galegas está adicado a Díaz Pardo e no que se cumpren 75 anos do pasamento de Castelao.

O tapiz ocupaba unha superficie de 12x8 metros, empregando cunchas de moluscos, flores naturais e derivados da madeira. Os alfombristas combinaron máis 40 cores e 30 texturas diferentes, nun exercicio artístico que mestura tradición, innovación e compromiso cultural.

El Colectivo Independiente Alfombrista de Bueu en Castropol (Asturias). / Cedidas

Ao longo da xornada de onte autoridades eclesiásticas e civís acudiron a admirar a alfombra, coa presenza destacada do presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda; conselleiro de Cultura, José López Campos; presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Santalices; a alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín; o delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco; ou arcebispo de Santiago, Francisco José Prieto Fernández.

O Apóstolo Santiago é tamén o patrón da localidade asturiana de Castropol e ata alí viaxou o Colectivo Independiente Alfombrista Bueu, invitado pola Asociación Cultural El Pampillo. Xuntos deron forma a unha alfombra de 4x4 metros chea de cor e feitaa base dunha gran variedade de hortensias, pampillo, eucalipto, arroz, area , fabas, virutas e cunchas.