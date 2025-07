As alcaldesas non fallan á súa cita para pedir «soberanía»

Baixo o lema «Galiza Sempre! Unha nación en marcha pola súa soberanía» as alcaldesas de Cangas y Moaña -Araceli Gestido e Leticia Santos- non faltaron á clásica manifestación nacionalista do 25 de xullo polas rúas de Santiago de Compostela. Xunto a outros cargos do BNG no Morrazo e mandatarios nacionalistas do resto de Galicia, as rexedoras asistiron en primeira liña a un discurso da líder da formación, Ana Pontón, no que chamou a ampliar a base social do Bloque desde un escenario instalado na Praza da Quintana.