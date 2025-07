Aldán y O Hío exigen «augas limpas» tras 15 años con baja calidad en la ría

Hoy se cumplen 15 años de la publicación en el Diario Oficial de Galicia de la resolución del Intecmar por la que se dictaminó rebajar de categoría el agua de la ría de Aldán-O Hío, retrocediendo de A a B en la zona interior debido a la persistente contaminación por bacterias fecales. La zona exterior siguió el mismo camino a efectos de marisqueo el pasado mes de noviembre por pérdida de calidad, y la plataforma «Augas Limpas» ha unido a colectivos sociales y profesionales para revertir la situación y recuperar la categoría A en la totalidad de la ría. Expresan esa demanda en un vídeo reivindicativo que manifiesta la «imperiosa necesidade de volver ter augas limpas» y que han empezado a difundir a través de redes sociales. «Ogallá que chegue a viralizarse e mova a conciencia das persoas con responsabilidades políticas e da poboación en xeral», proclaman.

Explican desde el colectivo que la pérdida de calidad y de categoría de las aguas provocó la desaparición «case total» del marisqueo a pie, « pois á escaseza progresiva do recurso sumouse a perda de rendibilidade pola obriga de depurar os moluscos». Recuerdan que en 2015 ejercían esa profesión ocho mujeres, «e agora soamente catro por períodos moi intermitentes», y que en estos 15 años «ningunha administración fixo o necesario para evitar as continuas verteduras de augas fecais á ría». Una culpabilidad «que se pode ampliar ás que tiñan esa responsabilidade antes do 2015».

El sector mejillonero también se une a la campaña reivindicativa de Augas Limpas / FdV

Para Augas Limpas, el problema deriva de los «vinte ou vinte e cinco anos de erros na xestión do saneamento da vila de Cangas que provocaron un índice de filtración de augas pluviais na rede de saneamento descomunal: tubaxes rotas ou desencaixadas, conexión de fontes, nacentes, regatos e escorrentías de rúas, vivendas, edificios públicos» y otras deficiencias. Pero la pequeña ría de Aldán-O Hío «non deixa de ser un exemplo do que está acontecendo en toda a costa galega, onde son de calidade A unicamente o 6’5% das zonas de produción marisqueira, curiosamente, todas elas, situadas nas bocas das rías».

La Plataforma Augas Limpas, que lidera la protesta social desde hace dos años y lamenta seguir sumando fechas sin soluciones reales, incide en que «non se debe de dirixir a mirada cara as depuradoras» porque la mayoría «funcionarían correctamente se non tiveran que asumir, en períodos de chuvia, aumentos de caudal de ata dez veces os valores de deseño». La solución pasa «por reducir as infiltracións de auga de chuvia e incluso auga do mar», argumentan.

Movilización social

Para evidenciar su enfado por la contaminación ambiental, la ciudadanía participó en noviembre en un acto de protesta consistente en un «abrazo simbólico á maltratada ría», y ahora vuelve a movilizarse con la reclamación de recuperar la categoría A en la totalidad de la ría. Ya están divulgando un trabajo audiovisual con testimonios de todos los sectores sociales: hostelería y restauración, supermercados, estancos, farmacéuticos, mejilloneros y navalleiros, navegantes, piragüistas y buceadores, colectivos culturales o bañistas de las paradisíacas playas que baña la ría de Aldán-O Hío, a la que exigen devolverle su esplendor.