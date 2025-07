A Mostra de Artesanía e Cultura Tradicional (A Moa) enche os últimos días do Intercéltico de Moaña con obradoiros de música e canto tradicional, unha sesión vermú e un espectáculo do grupo Lembranzas da Ría. Onte comezaron os concertos nocturnos do festival moañés cos santiagueses Ailá e a banda irlandesa Dervish.

Ailá e Dervish enchen a alameda e hoxe chega o plato forte con Tanxugueiras

Hoxe ás 12:30 horas Anxo Lorenzo levará a cabo unha actividade para aprender a tocar o whistle, unha frauta de metal de seis buracos e cun asubío nun extremo, na sala de exposicións do Concello Vello. Pola tarde no mesmo espazo, ás 18:30 horas, haberá un obradoiro de pandeiro cadrado co grupo de compilación de música oral Arredor da Tradición. Ás 20:00 horas Manolo Cobas, mestre na agrupación Lembranzas da Ría, impartirá unhas clases de baile galego na contorna do Palco da Música. Pola noite, a partir das 22:00 horas, será o momento das actuacións dos escoceses Ross Ainslie & Tim Edey e do trío galego Tanxugueiras.

Mañá terá lugar un obradoiro de gaita por Anxo Lorenzo no Concello Vello ás 12:30 horas. Media hora máis tarde haberá unha sesión vermú amenizada polo grupo Os Muiñeiros. A programación do Intercéltico rematará ás 21:30 horas co espectáculo «O ciclo do ano» de parte de Lembranzas da Ría.