Un roteiro e obradoiros para manter a tradición

Os obradoiros e roteiros de A Moa recollen o relevo dos desfiles dos grupos de música e danza tradicional de Moaña antes das dúas grandes noites de concertos nocturnos. Hoxe son as actuaciós dos santiagueses Ailá e da banda irlandesa Dervish. Na xornada de onte, ás 20:45 horas, recorreron a alameda as agrupación folclóricas Arco da Vella, Meiramar Axóuxeres e Salgharitas para posteriormente actuar sobre o Palco da Música.

Ademais dos concertos, a programación de hoxe inclúe o roteiro musicado «Moaña, paisaxe e son» da fundación Legar a partir das 10:00 horas polas aldeas primixenias de Carrexa -Sabaceda. Pola tarde, ás 18:30, esta mesma entidade levará a cabo un obradoiro de confección de instrumentos do mar na sala de exposicións do Concello Vello da localidade. Nesta actividade hai un límite de participación de 25 persoas con inscripción previa. Media hora máis tarde desvelaráse o tapiz «41 FIM» das alfombristas de San Martiño, que conmemora esta XLI edición do Festival Intercéltico de Moaña. A partir das 20:00 horas Suso Cancelas e o grupo DA VAD levarán a cabo un obradoiro sobre danzas de diferentes partes do mundo na contorna do Palco da Música.