Cangas desnuda su historia en piedra

La oficina de turismo de Cangas situada junto a las dársenas de los autobuses era ayer por la mañana el punto de partida de una ruta guiada por los diferentes puntos de interés que conforman el Casco Vello cangués. La duración de la actividad es de aproximadamente dos horas. En cada parada del recorrido la guía oficial, Yolanda Martínez, relataba un capítulo de la historia antigua y presente de Cangas, que iba intercalando con preguntas a los visitantes. Haciendo el camino más ameno e interactivo.

En la jornada de ayer rodeaban la oficina de turismo 20 personas que procedían de diferentes puntos de España, siendo la mayoría de zonas de interior. Una de ellas es Elisa Moreno, quien viene desde Madrid y que su principal razón para elegir participar en esta ruta guiada es el valor añadido que tiene que una persona te vaya explicando la historia del lugar. «Una cosa es pasear por aquí y otra que alguien te explique la historia, los sitios y los monumentos con conocimiento de causa, por eso cuando me enteré de esto decidí venir» explica Moreno. Otro ejemplo es la conquense María Jesús Rodríguez, atraída por el componente cultural que tiene la visita. «Me gusta lo cultural, saber qué hay cuando hay un sitio y si aún por encima es gratis mejor», comentó. Un punto de vista diferente es el de Ana Callejo, quien desde hace diecinueve años reside en Cangas, y acompaña a dos amigos suyos de Madrid para que conozcan la historia de lo que ella considera que es «un lugar muy chulo y agradable para vivir».

Elisa Moreno, visitante llegada desde Madrid: "Es mejor si alguien te explica la historia con conocimiento de causa"" / Gonzalo Núñez

Después de que Yolanda Martínez se presentase a los asistentes, comenzó la ruta. La primera parada fue frente a la estación de autobuses, con el mar de espalda. Ahí Martínez empezó a relatar el presente de Cangas, hablando sobre sus playas y su conexión con la ciudad de Vigo y las Islas Cíes a través del transporte marítimo.

Ana Callejo, residente de Cangas desde hace 19 años: "Voy a acompañar a mis amigos de Madrid a que conozcan esta villa" / Gonzalo Núñez

A pocos metros, el grupo se detuvo delante de A Capela do Hospital. En ella, Martínez hizo memoria de los antepasados de la villa, entre ellos, Gonzalo Nogueira de Araújo, el promotor de este templo con vínculos con la Inquisición, como así lo indica la presencia de la cruz característica del Tribunal del Santo Oficio en el escudo en piedra que preside la capilla junto con otros tres símbolos correspondientes a su apellido . La ruta habría continuado dentro de la capilla para admirar la exposición de pintura de Irene Magrath que está expuesta estos días, pero no fue posible porque no abría sus puertas hasta las 12:00 horas.

Antes de esta hora era cuando tenían que subir la guía con los visitantes a la excolegiata de Cangas, sino no podrían acceder al edificio. Delante de ella fue donde la guía les explicó las características de la misma. Una de ellas es que algún santo carece de cabeza debido a los estragos que causaron los piratas berberiscos en su invasión en 1617, cuando también destrozaron la fachada del templo e intentaron sin éxito, o así lo dice la leyenda, quemar la imagen del Cristo del Consuelo, conocido desde entonces como «El Cristo que no quiso arder». Otro aspecto que Martínez destacó de la iglesia fue el altar mayor al apóstol Santiago, que indica que Cangas fue en su momento paso de peregrinación a la capital de Galicia.

María Jesús Rodríguez, turista procedente de Cuenca: "Me gusta lo cultural; saber qué es lo que hay cuando voy a un sitio" / Gonzalo Núñez

Tras dejar la iglesia, Yolanda Martínez enseñó a los presentes las dos Casas de Patín, la que es conocida como la Casa Barbicas, que en el siglo XVI fue la primitiva Capela do Hospital, y la que se encuentra situada en la calle Antonio Garelly. Otra de la paradas en el recorrido fue en el mercado de Cangas, que este año cumple su centenario. La guía aprovechó para explicar a los presentes sobre la economía local, basada en la pesca. La última de las explicaciones tuvo lugar en los jardines de Félix Seoage, en donde habló sobre las celebridades de ayer y hoy de Cangas refiriéndose al benefactor local que enviaba dinero desde Argentina en el primer caso y a los deportistas olímpicos David Cal y Teresa Portela después. La ruta turística finalizó en el reloj de la Alameda Vella, uno de los símbolos más reconocidos del municipio.

A pesar de no existir un cupo establecido para el número de participantes, suelen asistir entre 15 y 20 personas, dependiendo del día. Estas rutas gratuitas se realizan los viernes a partir de las once de la mañana salvo los días festivos lo que deriva en que se pasen al jueves, como ocurre esta semana con el festivo del Día de Galicia. El mes que viene también se llevarán a cabo durante las mañanas de los lunes.

El origen desconocido de una grabación a plena vista

El humor también estuvo presente durante la ruta. Esto sucedió al final de la explicación realizada delante de la Capela do Hospital. La parada transcurría con normalidad, con la guía Yolanda Martínez explicando la historia de la capilla y cómo se representaba a su promotor, Gonzalo Noguera de Araújo, en el escudo a través de tres símbolos relacionados con su legado familiar y una cruz haciendo referencia a su vinculación con el Tribunal de la Inquisición, cuyo principal impacto en Cangas fue a través de la caza de brujas que tuvo entre sus víctimas a la figura de María Soliño y que dio inicio su leyenda.Al terminar, como ya había hecho en otras paradas del recorrido, la guía preguntó si alguna persona tenía preguntas sobre el edificio y su historia. Y así fue. Un niño pequeño que se había apuntado con sus padres a la actividad ofrecida por la oficina de turismo preguntó por el escrito grabado en piedra que rodea la puerta de acceso a la capilla. Pero nadie, ni siquiera la propia Martínez, pudo satisfacer la curiosidad del pequeño con una respuesta. Entre las veinte personas presentes no faltó quien había estudiado latín, pero al encontrarse tan desgastada la inscripción, apenas se pudo llegar a entender la palabra «Albus».