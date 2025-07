El acusado por la muerte de «Míchel», en libertad y sin juicio fijado un año después

Mañana, 26 de julio, se cumple un año del trágico accidente de tráfico que en 2024 acabó con la vida del marinero cangués Miguel Paredes «Míchel». A modo de recuerdo y exigencia de justicia, sus amigos y familiares convocan para las 19.30 horas de este sábado en el punto del accidente una concentración y ofrenda floral con el objetivo de que «nuestro Míchel no quede en el olvido». En las últimas horas instalaron en esa zona de la Alameda Nova, una nueva pancarta reivindicativa.

Se cumple un año del siniestro con el conductor del coche que embistió contra el de Paredes, José Denís F.N., en libertad provisional y a la espera de juicio. Su defensa explica que todavía no hay una fecha fijada para el juicio y que el acusado cumple la libertad condicional residiendo fuera de Cangas, tal y como se estipuló en las condiciones dictadas por el juzgado cuando, en agosto, pudo salir de prisión.

El informe de la Guardia Civil con las conclusiones del exhaustivo trabajo de reconstrucción del accidente, que comenzó a los pocos días del siniestro con un estudio sobre el terreno, no fue entregado al juzgado de Cangas que lleva la instrucción del caso hasta finales de mayo, hace escasos dos meses. Esto, sin duda, explica que todavía no haya fecha para el juicio y que el abogado defensor no haya sido notificado de qué juzgado se encargará de las sesiones.

Aunque dos días después del accidente la jueza del juzgado número 2 de Cangas decretó la prisión provisional sin fianza para el acusado, a finales de agosto había accedido a imponer una fianza y la condición de que no residiese en el término municipal cangués principalmente por su propia seguridad. José Denís F.N. tiene ahora 31 años y sigue a la espera de ser llamado para el juicio. El fallecido Miguel Paredes perdió la vida con 36 años.

El atestado de la Policía Local que se conoció un mes después del accidente explicaba que el coche de alta gama que conducía el acusado iba a una velocidad elevada. Deja por escrito cómo cuando los agentes municipales dieron al conductor el alto a la altura de la Casa do Concello, tras recibir quejas de que circulaba dando acelerones por la zona de la Avenida de Marín en donde se concentra la movida nocturna, «empezó a acelerar de forma repentina, llegando a chirriar las ruedas y alcanzando en pocos segundos una velocidad muy elevada debido a la gran potencia del deportivo».

Los agentes no pudieron seguirle en esta fuga hasta que vieron el humo generado por el impacto contra el coche de Miguel Paredes, a la altura de la plaza de abastos, en la avenida 25 de Xullo.

Los delitos que se le imputan a José Denís F.N. incluyen el homicidio doloso, la conducción temeraria con desprecio por la vida de los demás, desobediencia, resistencia a la autoridad y conducción bajo la influencia del alcohol. El impacto fue de tal violencia que Paredes falleció poco después por parada cardiorrespiratoria.