El tripartito cangués presume de sanear las arcas «que estaban en situación crítica»

Los grupos que forman el gobierno tripartito de Cangas (BNG, PSOE, EU) se reunieron el martes para hacer balance de los dos primeros años de mandato, fortalecer vínculos y celebrar los que considera principales logros de gestión de los socios que firmaron el pacto. Y entre ellos destaca el saneamiento económico, al heredar unas arcas municipales «que estaban en situación crítica» y hoy se encuentran «en disposición de afrontar con garantías e ilusión esta segunda etapa» hasta las próximas elecciones al Concello. Lo hace, presentándose "cun equipo unido, unha folla de ruta clara e os deberes feitos», proclaman.

«O Goberno municipal fortalece o seu compromiso coa cidadanía e consolida un modelo de xestión eficaz e responsable», titula el comunicado consensuado entre los tres grupos, una sucesión de mensajes en positivo con buenas palabras y pocas cifras. La reunión presidida por la alcaldesa, la nacionalista Araceli Gestido, sirvió para «reafirmar o compromiso político que os une desde o inicio do mandato: construír desde a pluralidade un proxecto sólido e transformador que mellore a vida da veciñanza e dea resposta ás necesidades reais do municipio». También aprovecharon para «facer balance do camiño percorrido, pero sobre todo para mirar cara adiante cunha visión compartida e renovada» a partir del ecuador de su mandato.

Destacan los actuales responsables del consistorio que, durante este tiempo juntos, «púxose orde na xestión económica e administrativa, reorientáronse prioridades e sentáronse as bases dunha acción de goberno máis eficaz, solvente e transformadora». «A boa xestión permitiu sanear unhas arcas municipais que estaban nunha situación crítica, e hoxe o Concello de Cangas pode presumir de ter un prazo medio de pago a provedores de 1 día, un dato que fala por si só da responsabilidade, solvencia e rigor coa que se está a traballar», pregonan.

Esta «eficiencia na xestión económica non só achega estabilidade, senón que abre novas posibilidades: ao cumprir coas esixencias legais, o Concello poderá dispor de máis recursos para investir en proxectos de mellora que beneficiarán directamente á veciñanza», aseguran. Y apuntan que «desde a renovación de infraestruturas ata investimentos nos barrios, nos colexios e nos servizos públicos, esta etapa que agora se inicia será decisiva para avanzar cara a un modelo de municipio máis xusto, moderno e sostible».