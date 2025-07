Santiago de Ermelo, berce do Morrazo, celebra o seu día grande

A aldea de Ermelo, en Bueu, celebra mañán o seu día grande con motivo da festividade do Apóstolo Santiago. Unhas celebracións que volverán a estar organizadas pola Concellería de Cultura e que se prolongarán ata o sábado 26, cunha ruta guiada coa Asociación A Illa dos Ratos.

A xornada grande será a de mañán venres 25 de xullo, o Día de Galicia. As celebracións ábrense ás 12.30 horas coa actuación do grupo de música e baile tradicional Retrouso de Cela. Os oficios relixiosos na igrexa de Ermelo serán ás 13.00 horas e como é habitual ao rematar sairá a procesión ao redor do templo.

As actividades volverán a partir das 18.30 horas, con xogos populares para todas as idades. Ás 19.00 horas haberá unha actuación musical a cargo do conxunto Cantadela de Meiro e o fin de festa será unha verbena co Dúo Stylo e Distrito 7.

A xornada do sábado contará cun roteiro guiado coa Asociación A Illa dos Ratos e baixo o título de «Ermelo, o berce do Morrazo». Un título que fai referencia á importancia histórica que tivo no seu día Ermelo e o seu desaparecido convento. Ata tal punto que no Concilio II de Braga, no 572, falábase deste lugar como «o berce do Morrazo”.

Este roteiro sairá ás 10.00 horas e será un percorrido polo entorno de Ermelo, con parada obrigada no mirador da Esculca e na súa gran cruz de Santiago. Unha obra dun sete metros de alto feita polo canteiro Cesáreo Sanmartín por encargo do entonces alcalde de Bueu, José María Massó, e que se inaugurou no ano 1954 coa presenza do cardenal Quiroga.

A participación nesta saída é gratuita, pero necesítase inscrición previa a través do teléfono con whatsapp 611 080 853, cun límite de 35 persoas. O punto de encontro e de chegada será a igrexa de Ermelo e o roteiro consiste nun percorrido de 6 quilómetros, cun tempo estimado de dúas horas e media.

Tempo máis que suficiente para que as persoas que así o desexen aínda podan chegar ao último dos oficios relixiosos e cos que se pechan as festas de Santiago. Será o mesmo sábado ás 13.00 horas cunha misa na honra de Santa Ana.