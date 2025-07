El PP llevará a la Fiscalía ambiental y la Valedora do Pobo los reiterados vertidos fecales en Cangas

«Volve a saír merda a caño libre, vese flotando no mar e toda a zona apesta», avisaba el martes a mediodía la cofradía de pescadores de Cangas al comprobar, «por enésima vez», los vertidos fecales que salían por el aliviadero de la estación depuradora (EDAR) de Balea a las playas de A Congorza y A Cheminea, en el ámbito de Massó, y que contaminan y merman los recursos marinos, insisten. El patrón mayor, Javier Costas, al igual que otros testigos, avisaron al 112, al Concello de Cangas, a Augas de Galicia, al Seprona y a la Policía Local , que movilizaron medios y verificaron lo que estaba sucediendo. También lo hicieron representantes del PP, y anuncian la elaboración de un informe con los «reiterados episodios contaminantes» del que remitirán copias «a la Valedora do Pobo y la Fiscalía de Medio Ambiente», que se encarga de investigar y perseguir delitos contra la naturaleza, como la contaminación del agua.

G.Núñez |

El representante de los marineros mantiene la cruzada en las instituciones contra los vertidos y lamenta que «enmerdar o medio mariño sae barato», porque las autoridades no actúan o lo hacen de forma tímida con los infractores. En este caso, Javier Costa vuelve a poner en la diana a la empresa concesionaria del servicio integral del agua, la UTE Gestión Cangas, a la que acusa de prodigarse con «un catálogo de excusas» como fallos eléctricos, atascos de filtros, entrada masiva de caudal o «rotura dunha fonte de alimentación», según le trasladó ayer la alcaldesa, Araceli Gestido, sobre el episodio más reciente. Anima a «insistir unha e outra vez e poñer aos políticos fronte ao espello» sobre un problema que considera que las administraciones no se toman suficientemente en serio. El Concello, dice, debe ser «máis esixente» con la empresa para que cumpla el contrato, pero también apunta a la Xunta, pues Augas de Galicia «debe fiscalizalo e ser máis contundente» con las infracciones.

La regidora también echa buena parte de la culpa a la Xunta por no invertir en una depuradora de Balea al límite de su capacidad y en la red de saneamiento en general. Destaca que la rotura de la fuente de alimentación «xa está subsanada cunha nova», aunque ayer por la mañana los vecinos se seguían quejando del mal olor e incluso llamaron a la Policía Local, que desplazó una patrulla para que hiciera comprobaciones. «Ahora mismo, el agua parece limpia, pero este hedor indica que no lo está tanto», valoraba una pareja de bañistas de A Congorza a primera hora de la tarde.

La portavoz del PP y parlamentaria autonómica, Loli Hermelo, critica que el gobierno local opte por «defender a capa y espada a la concesionaria» del servicio y culpar a Augas de Galicia por la falta de inversiones. «Debería saber que la depuradora es municipal; por eso paga las multas por contaminar el Concello de Cangas o, lo que es lo mismo, las pagamos todos los vecinos y vecinas de Cangas», argumenta. También insta al gobierno tripartito (BNG, PSOE, EU) a «cumplir los acuerdos plenarios, sobre todo cuando afectan a la salud de las aguas y por ende a la nuestra», como las deficiencias del saneamiento y la depuración.

«Gastar en no hacer nada» en vez de gestionar

Los populares entienden que la solución a los problemas de saneamiento y depuración precisa ayudas e implicación de varias administraciones, pero estas deben llegar con gestión y trabajo desde el Concello. Hermelo invita a Gestido a «pedir la subvención que desde Aguas de Galicia le ofrecieron en reiteradas ocasiones para poder mapear todo el sistema de saneamiento de Cangas». Tras ella, «se puede optar a fondos europeos, que Cangas no ha pedido nunca, porque nadie ha trabajado para ello», critica.

Desde el PP de Cangas, «pediremos un informe de todos los incidentes, copia de todos los trámites llevados a cabo desde el Concello, como aperturas de expedientes, para dar solución a este problema que se repite cada vez con más frecuencia». Y lo trasladarán a la Fiscalía de Medio Ambiente y la Valedora do Pobo. «Cangas no merece un gobierno incapaz de pedir una subvención que lleva anunciando desde que entró mientras amenaza con una auditoría que debe asumir la UTE y que pagaremos todos , un gobierno que no gestiona para dar soluciones y que sigue instalado en el día de la marmota, es decir gastando en no hacer nada», reprochan.