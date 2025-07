«Nun mundo homoxeneizador, o noso folclore é unha resistencia colectiva»

Ailá é unha agrupación procedente de Santiago de Compostela de música tradi con recollidas de parte da cultura musical popular galega. O grupo compostelán está conformado pola cantante e percursionista Ángela Carou, o gaiteiro Manuele Pardo, a zanfonista Manu Fraguela e o acordeonista Xan Pampín. Este venres (22:00 horas), coincidindo co Día de Galicia, estarán sobre o escenario do Intercéltico do Morrazo, interpretando, entre outras, cancións do seu último traballo, “Tradimensional”.

-En decembro presentaron en Santiago o seu novo disco “Tradimensional». Como está sendo ata agora a acollida por parte do público deste traballo?

-Pensamos que está sendo magnífica. As colaboracións coas pandeireteiras das agrupacións folclóricas e cos músicos convidados ao disco deron aínda máis forza ao directo, creando unha conexión especial co noso público. Os concertos están a ser unha auténtica festa, con xente que disfruta dos novos temas co selo característico de Ailá. A entrada da zanfona de Manu Fraguela tamén trouxo un aire fresco, pero sen perder a esencia que nos define. Ademais, o feito de que o disco sexa unha homenaxe ás asociacións culturais e ás persoas que manteñen viva a tradición fai que moita xente se sinta identificada. «Tradimensional» non é só música: é comunidade e patrimonio vivo.

-As súas actuacións buscan achegar a música de raíz ás xeracións máis xóvenes. Por que é relevante difundir a música tradicional entre os máis novos?

-Do mesmo xeito que temos unha lingua -o galego- como expresión máxima dunha idiosincrasia e dun pensamento propio e diferenciado, así ocorre coa nosa música e co noso baile. A nosa expresión emocional como pobo reflíctese nestas linguaxes artísticas, afíns mais distintas ás doutras culturas peninsulares. Esta xa sería razón abonda para aprender e difundir a nosa música tradicional. Porén, hai unha razón máis profunda: nun mundo globalizado e homoxeneizador, a enorme diversidade do noso folclore converteuse nun acto de resistencia. Porque o folclore ensinalle ao mundo que a diversidade é un tesouro... mais este mundo uniformizador só lle interesa o que pode capitalizar. Algo que, afortunadamente, co noso patrimonio cultural non ocorrerá. Por iso, aprender e divulgar as nosas tradicións non é só un exercicio de memoria: é un acto de supervivencia colectiva, de autoestima cultural e de reafirmación identitaria. Somos culturas de resistencia, culturas que, mesmo minorizadas, seguimos a florecer.

-O ano pasado estiveron no estand de Galicia no Fitur 2024. Como se sentiron ao representar a toda a comunidade?

-Cada vez que Ailá sobe a un escenario, xa sexa pequeno ou grande, intentamos facelo con dignidade, respeto e responsabilidade. Que esta actuación fora nun encontro de profesionais do turismo fai que sexa aínda máis significativa, pola razón que mencionaba antes: as singularidades e a diversidade da nosa música. O noso obxectivo é achegar aos nosos públicos un anaco do que é a música e o baile en Galiza. Agradecémoslle a Turgalicia a confianza depositada en nós para tal ocasión.

-Cales son as súas sensacións ao estrearse por primeira vez no escenario do Intercético?

-O Festival Intercéltico do Morrazo é un dos grandes e máis antigos festivais do noso país. Para nós é unha auténtica honra tocar nel e compartir escenario coa banda Dervish, outro do grupos referentes da música irlandesa. Agardamos que o público deste festival en Moaña desfrute do noso concerto.