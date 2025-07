Mornura celebra hoxe o seu tradicional concerto polo Día de Galicia no Eirado do Costal

O grupo músico-vocal Mornura celebra hoxe o seu tradicional concerto con motivo do Día de Galicia. A actuación será a partir das 22.00 horas no Eirado do Costal e con este xa van doce anos consecutivos mantendo esta tradición.

Nesta ocasión Mornura está ademais de noraboa porque neste 2025 recibiu o Premio Xohan de Cangas á creación artística. O grupo foi fundado no ano 1993 e o seu director é Jesús González. Na actualidade conta cunha vintena de voces e o acompañamento musical de guitarras, percusión, contrabaixo e teclados.