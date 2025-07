Festa ao redor dun canastro centenario

O alcume de «Canastriños» é moi coñecido en Cangas, aínda que a súa orixe vén de Moaña. Un apodo levado con orgullo e con moita historia, como demostra a festa e xuntanza familiar que organizarán mañá na rúa do Freixo ao redor dun horreo que cumpre 100 anos. Unha escusa perfecta para reunir a toda a familia nun día tan sinalado como o 25 de xullo.

Moitas cousas teñen cambiado ao redor do número 29 do lugar de O Freixo en Cangas, pero o hórreo construído polo patriarca no ano 1925 segue orgullosamente en pé e perfectamente coidado. Os responsables da súa construción foron Manuel Rodríguez Jáuregui e a súa segunda muller, Peregrina Fernández Miranda.

Manuel Rodríguez "Canastriños" e a súa segunda muller, Peregrina Fernández. / Arquivo familiar

O alcume de «Canastriños» vén pola rama de Manuel Rodríguez, quen tiña un canastro en Moaña que era ben grande. Pero con esa habitual mostra do humor e retranca galega os veciños metíanse con el e dicían que era un «canastriño». E de aí derivou a un alcume familiar que segue vivo máis dun século despois.

O hórreo do Freixo ten seis pés e labrada na pedra, xusto baixo o cruceiro, ten a data de 1925 e as iniciais do seu promotor, M.R.

Unha boa historia para unha celebración en familia e para manter viva unha parte do noso patrimonio, como son os hórreos ou canastros.