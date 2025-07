Concierto de la banda de versiones Four Cats en el Hotel H4

La banda viguesa Four Cats ofrecerá hoy un concierto en el Hotel H4, a partir de las 20.00 horas y con entrada libre hasta completar aforo. El grupo se caracteriza por su selección de versiones de grandes temas del rock, blues, soul y canciones que marcaron la historia de la música popular internacional.

En su repertorio no faltan canciones de artistas como Tom Petty, ZZ Top, The Cranberries, Nancy Sinatra, REM, The Pretenders, Patti Smith, The Shangri-Las, The Police, Lenny Kravitz o Texas. La banda está integrada por la vocalista y guitarrista Nuria Cora; el bajista, cantante y compositor Fernando Vázquez; el batería Cholo Soto; y el guitarrista y teclista José Lores. Todos con una amplia trayectoria en otros grupos y proyectos musicales.

El concierto de hoy en el Hotel H4 forma parte de la programación cultural del establecimiento y se celebrará al aire libre.