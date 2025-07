Cangas cierra el grifo en las playas: ¿ecología o economía?

El informe del año pasado de la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac), realizado tras una inspección instaba al Concello de Cangas a retirar las duchas y lavapiés de la playa de Rodeira. El documento relataba que su uso suponía «un gasto de agua innecesario y un problema ecológico si además se utiliza jabón». Este organismo es el responsable de otorgar las banderas azules y en esas recomendaciones aclara que la presencia de duchas no es obligatoria para optar a este distintivo. Este año el Concello de Cangas directamente renunció a presentar candidatura a este reconocimiento, pero sí que apostó por cerrar el grifo de duchas y lavapiés en las playas. Una postura que genera división, entre quienes la aplauden como una medida ambiental y ecológica y quienes creen que se trata de una cuestión de economía «disfrazada de ecología».

Cuando se conoció el informe de Adeac el concejal de Medio Ambiente, Antón Iglesias, ya avanzaba que el gobierno local «coincidía» con su contenido y que «compartía» las sugerencias, entre las que estaba la supresión de las duchas en playas. Y así ha sido. Estos elementos siguen formando parte del paisaje, pero como un mero adorno. Los usuarios que aprietan los pulsadores se quedan esperando por un agua que no llega. En algunos arenales, en especial Rodeira, que es muy concurrido por su céntrica ubicación, la medida ha provocado indignación generalizada entre los usuarios que lo frecuentan.

La situación no afecta solo a los bañistas, sino también a colectivos que durante los meses de verano desarrollan parte de su actividad en las playas. Es el caso del Club Voleibol Maniotas, que imparte cursos de este deporte en la propia playa. Uno de sus monitores, Eloi Graña, explica que esta falta de agua les afecta sobre todo en días nublados, cuando los niños acaban de entrenar y no tienen donde asearse ya que el agua del mar suele estar fría y no disponen de duchas.

Uno de los puntos con duchas en la playa de Rodeira, todos con el grifo cerrado. / Gonzalo Núñez

Los campamentos urbanos también están entre los damnificados por esta medida porque el corte de agua en las duchas afecta a las fuentes, que se abastecen del mismo suministro. Algunas familias aseguran que las monitoras están «obligadas a llevar una garrafa de cinco litros para que los niños puedan rellenar sus botellas de agua». Una madre de uno de los niños se queja de que «tienen que buscarse la vida para evitar la deshidratación» y pone en duda las verdaderas razones de esta medida. «Es una situación peligrosa y vergonzosa que, parece ser, viene dada por una deuda adquirida con el Concello de Vigo que disfrazan de ecologismo», argumenta.

La alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, a este respecto aclara que el corte en la fuente situada detrás del cuartel de la Guardia Civil se debe a que «está rota e sempre anda dando problemas; incluso o ano pasado tívose que reparar porque era un desperdicio de auga».

Malestar general

El malestar general es palpable entre los usuarios de Rodeira, sobre todo en las personas mayores que lamentan que no pueden asearse o quitarse la arena antes de irse a casa. Otros afirman que «es una vergüenza que se corte el agua en una playa como ésta» y defienden que esta cuestión «no debería ser un tema político».

No es la primera vez que las duchas de las playas de Cangas se quedan sin agua. A finales de julio de 2022, el Concello cortó el suministro en los cinco arenales que en aquel momento poseían bandera azul: Areabrava, Areamilla, Liméns, Menduíña y Nerga. Una medida que también se extendió a Rodeira, San Cibrán y Vilariño. La razón esgrimida entonces de aquel corte era que existía un «uso abusivo de este bien público» y «que se trata de un servicio prescindible ya que la eliminación de arenas pegadas en la piel se podría realizar con una toalla».

Las que en ese momento eran alcaldesa, Victoria Portas, y concejala de Turismo, Aurora Prieto, no descartaban prescindir del servicio en siguientes temporadas estivales. Sostenían que se requiere una serie de canalizaciones y derroche de agua «poco compatibles con una política de protección medioambiental».