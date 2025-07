«Llevar un texto literario a un cuadro es un desafío»

La obra «Fragmentos de Lectura-LG» de la artista Lidia Rodríguez González (Asturias) es la ganadora del II Certame de Pintura Otero Baena para artistas noveles, que convoca el Concello de Bueu en colaboración con la familia del homenajeado. El jurado destacó la capacidad de Rodríguez para combinar elementos heterogéneos y su uso del color como representación del sosiego.

—¿Conocía previamente la obra de Otero Baena?

La obra de Otero Baena es muy interesante, mantiene una voz propia con un gran dominio de la espátula. Aplica los pigmentos sobre el lienzo con gesto y resolución para dramatizar la naturaleza y crear atmósferas tensas y vibrantes. Me conmueve especialmente el tratamiento que da a los temas del mar y la pesca. Realmente no tengo vinculación con Otero Baena, excepto mi admiración por su obra y que ambos tuvimos que compaginar la pintura con nuestros trabajos en el sector bancario, dos mundos muy diferentes.

—Este premio coincide con el centenario del nacimiento del que fuera alcalde de Bueu y pintor. ¿Cómo se siente al recibir el premio en esta fecha tan señalada?

Haber sido premiada en el centenario de su nacimiento es un valor añadido, las efemérides tienen un significado cultural y simbólico que redunda en el entorno de la cultura en general.

—El jurado destacó de su obra que crea “unha atmósfera de sosego e contemplación”. ¿En qué se inspiró para crear “Fragmentos de Lectura- LG»?

Esta obra pertenece a la serie en la que estoy trabajando en la actualidad, titulada “Fragmentos de lectura”, que está dedicada a distintos autores y textos literarios. El título de cada obra se distingue de las demás dentro de la serie por las iniciales del autor en mayúsculas, en este caso LG. Representar un texto literario en una obra de arte abstracta supone un desafío. Obviamente no se trata de una ilustración, no depende de un detalle explícito y figurativo, sino que es necesario extraer su esencia y plasmar su tensión y su narrativa. En definitiva, no es una representación literal, sino la creación de un lenguaje paralelo.

—Suele venir a veranear a O Morrazo. ¿Encuentra en estas tierras fuentes de creatividad para sus obras?

Sí, desde hace mas de 20 años veraneamos en esta zona de O Morrazo, en Cangas en concreto. También conocemos muy bien Bueu y sus alrededores porque durante varios años participamos en las rutas de senderismo que organizaba su ayuntamiento. Desde luego que, aún sin ser consciente de ello, tanto el verano como el entorno y el cambio de las rutinas habituales pueden desbloquear o desencadenar ideas diferentes que afectan a la creatividad.