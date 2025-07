No ano 1982 a asociación Amigos da Cultura de Pontevedra acordou levantarlle un monumento a Castelao mediante concurso público por subscrición popular. As bases esixían que os materiais empregados deberían adaptarse á climatoloxía de Galicia e ao entorno dos xardíns de Santa María o lugar máis axeitado para instalalo.

Recadáronse fondos coa venda de bonos, organizáronse ceas e actos diversos e recoñecidos pintores e escultores, como Carlos Maside, Laxeiro, Colmeiro, Torres ou Manuel Moldes entre outros, doaron obras artísticas para seren subastadas na sede do Casino Mercantil e acadar o millón e medio de pesetas co que fóra dotado.

En xaneiro de 1983 o xurado do certame seleccionou a maqueta presentada polo prestixioso escultor Manuel García Vázquez «Buciños», destacando a expresividade, intemporalidade e orixinalidade da obra e o seu valor artístico.

A colocación da estatua de Castelao na Xunqueira de Moaña. / Cesión de A Cepa

Un monumento de tres metros de altura coa figura de Castelao realizada en bronce cunha estatua de 1,85 metros que se alza sobre un rochedo de granito co lema central de Galicia a Castelao. No seu lado esquerdo a frase: «Hoxe temos fe no noso pobo e moi logo o noso pobo terá fe en nós». E no lateral dereito: Asociación Amigos da Cultura por subscrición popular en 1983.

Mais o monumento na honra de Castelao, non puido ser inaugurado en Pontevedra, como tiñan previsto os promotores da iniciativa por mor de requisitos burocráticos postos polo concello da cidade con maioría de Alianza Popular. Forzas policiais non permitiron a colocación da estatua na praza de Santa María e a corporación municipal, encabezada por Rivas Fontán, oponse á instalación da obra aducindo que “no era el momento, habría un susto en la sociedad y no es cuestión de mover viejos fantasmas”.

Diante deste atranco o presidente da asociación Amigos da Cultura, Fernando M. Vilanova, púxose en contacto co alcalde de Moaña, o nacionalista Xabier Abalo, quen lle facilitou os trámites para colocar de forma provisoria a estatua nos recheos da Xunqueira. E cuns pequenos arranxos o camión puido depositar o monumento e Moaña acolleu a obra artística de Buciños.

A estatua de Castelao, tapada cunha bandeira de Galicia en Moaña. / Cesión de A Cepa

O monumento foi tapado cunha bandeira galega e foi moita a veciñanza que se achegou á Xunqueira de Moaña para retratarse e gardar unha lembranza do paso de Castelao polo concello do Morrazo. Aos poucos días superadas as controversias o monumento a Castelao volveu a Pontevedra.

O 17 de agosto de 1983 o dramaturgo Varela Buxán escribiu o discurso para esta inauguración, realizada pola tardiña. Un acto público ao que asistiron artistas, académicos, docentes e políticos de distintas sensibilidades. Unha homenaxe da cidade de Pontevedra e de toda Galicia ao Castelao que quixo ser pontevedrés.

Unhas mozas da época posan co monumento de Castelao antes do seu traslado a Pontevedra. / Cesión de A Cepa

Alfonso Daniel Manuel Rodríguez Castelao, artista, escritor e político, aínda que nacera en Rianxo, sentiuse sempre un pontevedrés de adopción. Aquí foi destinado a traballar no corpo técnico do Instituto Xeográfico e Estatístico e imparte aulas como profesor de debuxo no Instituto.

Participa na fundación do primeiro padroado do Museo de Pontevedra e colabora con moitas iniciativas da cidade onde vai residir durante vinte años. Despois da guerra tivo que exiliarse na Arxentina, onde morre en 1950, lonxe da súa querida Pontevedra.

*Directivo da Asociación A Cepa de Cangas