El proyecto de la nueva gasolinera en A Portela recibe una decena de alegaciones

Una de las alegaciones procede del propio sector de las gasolineras: la Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de Pontevedra. En su escrito expone que se trata de un establecimiento «desatendido [sin personal y con instalaciones automatizadas] en suelo rústico, que no respeta distancia a masas arbóreas». Algo «reseñable» por la presencia de «importantes masas de especies pirófitas», como eucaliptos.

La asociación también apunta a la proyectada glorieta en la PO-551, a la altura del punto kilométrico 14+400 en el Alto da Portela, en el límite entre Cangas y Bueu. «La salida de la estación de servicio se realizaría justo en la entrada de la rotonda, lo que significaría un riesgo relevante para la circulación», alegan en el escrito.

Finalmente, la alegación de la Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de Pontevedra incide en que la gasolinera se asentaría en un suelo rústico, en que se prevén «importantes alteraciones de la topografía y movimientos de tierra de calado», algo que podría contravenir la Lei do Solo de Galicia. Y concluye que la gasolinera ocuparía ocho parcelas catastrales, «pero no constan agrupadas en el Registro de la Propiedad», una agrupación que según la alegación es una «exigencia» del artículo 39 de la Lei do Solo.