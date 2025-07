Últimos aturuxos ao son da ría en Cangas

A terceira edición do Festival Aturuxos ao Son da Ría no que participan os grupos de música e baile tradicional de Cangas chega hoxe ao seu fin coa actuación dos máis novos. Será na Praza da Constitución e a actuación estará precedida por un desfile polas rúas do centro cangués das agrupacións participantes.

O festival infantil de hoxe reunirá ás escolas das asociacións culturais Lembranzas da Ría e Peis d’Hos e do Grupo de Danzas Pais de San Roque. Está previsto que os grupos se reúnan ás 20.45 horas diante do Concello de Cangas, desde onde sairán en pasarrúas ata a Praza da Constitución, no entorno da remodelada rúa Eduardo Vincenti.

A programación do Festival Aturuxos ao Son da Ría este ano incluíu tres datas en diferentes localizacións. O venres Peis d’Hos actuou no entorno do Cruceiro do Hío e o Grupo de Danzas Ximalveira na alameda de Aldán. Na xornada de onte a quenda foi para Lembranzas da Ría, na alameda de Aldán, e para os grupos Ximalveira e Pais de San Roque, na igrexa de Coiro.

O broche a esta edición será co pasarrúas desta tarde e a posterior actuación dos conxuntos infantís de Lembranzas da Ría, Peis d’Hos e Pais de San Roque.