«Lo más duro del fentanilo es que ni los traficantes lo quieren: se les mueren los clientes»

Santiago Díaz Cortés (Madrid, 1971) regresa al género de la novela negra con «Jotadé» (Penguin Random House), después de decidir finalizar la trilogía de la inspectora Indira Ramos en 2023. Esta nueva serie se centra en el agente Juan de Dios Cortés -apodado Jotadé-, un policía de etnia gitana que debe resolver un caso en el que dos hombres han aparecido destripados y tirados desde un puente de la M-30 de Madrid y con la hija de su comisario como víctima colateral. Esta trama se correlaciona con la rivalidad de Jacinto Valverde e Hilario Garza, dos narcos «de la vieja escuela» cuyo negocio se ha visto afectado por la entrada en escena de nuevas drogas como el fentanilo. El escritor madrileño vuelve a Bueu, de nuevo con la Librería Miranda, después de presentar el pasado noviembre su novela histórica «Los nueve reinos». La presentación de «Jotadé» será mañana, a las 21.00 h en el Centro Social do Mar y el autor estará acompañado de Ramón Otero.

-En otras entrevistas ha mencionado que el porqué del final de Indira Ramos fue para evitar que el personaje se convirtiese en repetitivo para el público, ¿considera que podría pasar lo mismo con Jotadé?

-Yo considero que los personajes deben tener su recorrido y no alargar su presencia solo por comodidad o beneficios económicos. Y creo que con una trilogía es suficiente para mostrar los momentos más importantes de la vida de nuestros protagonistas. Así sucedió con Indira y, salvo que me quede algo crucial que contar sobre Jotadé, así sucederá también con él.

-¿Qué dificultades se ha encontrado a la hora de escribir esta nueva serie centrada en Juan de Dios Cortés «Jotadé»?

-Toda novela tiene sus dificultades, pero, aunque Jotadé es el inicio de una nueva serie, se desarrolla en el universo Indira, así que ya tenía mucho camino ganado. Aunque lo importante es saber rodearse de gente que te ayude a que la historia sea verosímil. En mi caso han sido policías, funcionarios, médicos...

-¿Cree que la incorporación en la literatura de personajes de etnia gitana como el caso de Jotadé sirve para derribar los estigmas que se tienen sobre esta raza?

-Policías y guardias civiles gitanos hay pocos, pero los hay, así que darle el protagonismo a uno de ellos sirve para normalizarlo. Aunque los propios personajes que rodean a Jotadé no vean su vocación como normal, tenemos que lograr que ser ambas cosas se deje de percibir como algo incompatible.

-Otras de las temáticas de “Jotadé” es el auge de las nuevas drogas como el fentanilo. A partir de la documentación que ha llevado a cabo para esta nueva novela, ¿cómo es la situación de este agente opiáceo y por qué se centro en él en concreto?

-Por fortuna, el fentanilo no ha llegado a España con la misma fuerza que a Estados Unidos, pero existe. Lo más duro es que son los propios traficantes los que no quieren que se venda aquí porque, aparte de dar menos beneficios que otras drogas, se les mueren los clientes. Me llamó tanto la atención que necesitaba contarlo.

-El nuevo caso azota a una comisaría huérfana de la inspectora Indira Ramos y de Iván Moreno. ¿Qué nos puede ir adelantando de estos sucesos, en los que el peligro se encuentra en la mismísima casa de los protagonistas?

-El inicio de esta novela es un ajuste de cuentas entre traficantes en el que hay una víctima circunstancial ajena al conflicto, que no es otra que la hija pequeña del comisario. Esto hace que se convierta en un caso muy personal para nuestros protagonistas y que se pongan al límite para resolverlo. Hasta ahí puedo contar.

-Pasará por la Librería Miranda de Bueu, en donde ya había presentado el año pasado su obra “Los nueve reinos”. ¿Cuáles son sus sensaciones a la hora de volver a O Morrazo antes del parón veraniego?

La Librería Miranda se curra mucho las presentaciones y suele acudir bastante gente, así que es un verdadero lujo poder reencontrarme con mis lectores gallegos. Además, comer es una de mis aficiones favoritas y en esa zona me da que no pasaré hambre [risas].