O poder sanador da música de raíz

Os efectos e propiedades da música van moito máis alá do ocio. A música ten un impacto positivo no saúde e no benestar das persoas e pode ser unha poderosa ferramenta para mellorar a calidade de vida, potenciar a memoria, estimular as funcións cognitivas e claramente de interacción social. Con esa premisa vén de poñerse en marcha o proxecto «Memoria sonora», que impulsan o Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR) Pontevedra-Morrazo e a Fundación Legar. Esta semana comezaron as actividades en cinco centros de día: Afamo, Contigo, Apreixo –os tres en Moaña–, Soutomaiores (Soutomaior) e Saraiva Poio.

A iniciativa está dirixida polo músico moañés e investigador Xavier Blanco e o obxectivo pasa por traballar de forma terapéutica con persoas con certo grado de deterioro cognitivo ou en situación de vulnerabilidade. Así, a través da música de raíz preténdese estimular funcións motrices e cognitivas, promover o seu benestar emocional e social. E de paso este programa «Memoria sonora» cumpre con outro obxectivo, como a preservación e divulgación do patrimonio cultural musical e inmaterial galego.

Martina Ferradás, da Fundación Legar, esta semana cos maiores dun dos centros de día de Moaña. / GDR Pontevedra-Morrazo/Fundación Legar

Esta iniciativa comezou a soar esta semana nos cinco centros de día participantes e a música seguirá ata mediados de outubro. A metodoloxía de traballo inclúe unha primeira fase de avaliación dos usuarios xunto ao persoal técnico dos centros de día para identificar as súas necesidades e planificar as actividades, ao tempo que se traballa na creación de instrumentos musicais, interpretación e movementos acompasados.

A segunda fase consistirá en obradoiros para crear instrumentos musicais empregando materiais naturais e técnicas artesanais.

Finalmente chegarán as sesións terapéuticas, que consistirán na interpretación musical cos instrumentos creados, a práctica de repertorio de música de raíz galega e exercicios de movemento. «Memoria sonora» prevé un total de 20 sesións grupais destas carecterísticas (4 en cada un dos centros de día participantes) e cunha duración de 90 minutos.

Dúas mulleres nunha das actividades desta semana coa Fundación Legar. / GDR Pontevedra-Morrazo/Fundación Legar

A fabricación e posterior uso destes instrumentos feitos de modo artesanal resulta especialmente importante porque «reforza a conexión coa natureza e o patrimonio cultural, xerando un sentido de pertenza e fortalecendo a autoestima», suliñan desde a Fundación Legar e o GDR Pontevedra-Morrazo.

Ao longo destes meses de traballo vanse elaborar indicadores de mellora e recolleranse testemuñas para a redaccción dun informe final de avaliación.

Ao fronte da dirección musical de «Memoria sonora» está o músico e erudito da música de raíz galega Xavier Blanco, con máis de 40 anos de traballo de investigación con máis de 1.200 instrumentos restaurados e catalogados.

O proxecto conta con financiamento da Unión Europea (UE), Estado e Xunta de Galicia a través dos fondos Leader Galicia para o periodo 2023-2027.