A fronte marítima de Cangas (III)

En marzo de 1912, o Concello vai transmitirlle ao contratista do recheo, señor Corbal, unha demanda dos propietarios das vivendas da rúa do Progreso (logo Vincenti) que solicitan unha indemnización polos danos causados nas súas casas polas obras. Acontecía que este recheo elevaría a superficie esplanada, quedando as casas coa planta baixa por baixo do nivel exterior, provocando a súa inundación cando chovía moito. Non debeu prosperar a demanda pois esta frente urbana, co tempo, iría mudando a novas construcións de dous e tres andares que se axustaban á nova rasante.

Cara a finais de xuño conclúese a construción da escolleira dando remate estas obras que no ano seguinte, xunto coas do porto de Marín pasarán a estar tuteladas pola Junta de Obras del Puerto como dispuña a Real Orde de 28 de octubre de 1911. O 27de agosto de 1913 prodúcese un acto de recepción das obras do porto no que unha comisión municipal se fai cargo dos terreos enclavados na chamada zona de aproveitamento que lle corresponden ao mesmo, onde logo se farían os xardíns e a alameda, enviándolle en novembro un plano desta cesión ao Concello que non localizamos. En abril de 1914, a Junta Local de Salvamento tamén obtería permiso para instalar unha caseta na que albergaban unha lancha e útiles de rescate para servizo do porto.

O dique-molle de abrigo de Cangas durante as obras. / Arquivo do autor

Servizos de augada

Ademais da utilidade para a flota pesqueira e o atraque dos vapores de pasaxe, o molle-espigón vai acoller os servizos de augada, elemento moi necesario, basicamente para a os vapores da flota pesqueira, e tamén para os grandes trasatlánticos que fondeaban na ría. Neste sentido, a sociedade canguesa Alonso Bernárdez y Cía vai ser pioneira, pois en decembro de 1905 xa constrúe en Barreras un barco alxibe. Posteriormente, a piques de se remataren as obras do porto cangués en 1912, Rafael González Vidal “Mau-Mau” pide permiso para o establecemento de tuberías para servizo de augada e en setembro de 1913 serían Modesto Acuña Montes e Severo Troncoso Ocampo quen presentasen proxectos semellantes que entrarían en servizo en marzo do 1914 e febreiro de 1916 respectivamente. En outubro de 1920 aínda se lle concede permiso de augada ao barco alxibe de Fructuoso Fandiño que levaba agardando polo mesmo desde abril do 1909.

Desde 1911 xa se produce un aumento no trasfego viario pola rúa Real, única comunicación co porto, polo que sufriu un gran deterioro, sendo reparada en xaneiro de 1915 a instancias de Vincenti. Ata febreiro deste ano e incluido nas obras de ampliación, non se remataría o chamado Molle do Comercio, exclusivo para a carga e descarga de materiais de obra e mercadorías e a tal fin colocaríase en novembro un guindastre manual na súa punta.

Xa desde marzo de 1915 a Dirección Xeral de Obras Públicas tiña previsto novas obras de remate no porto que se aprobarían o 1 xullo de 1916, proxectadas polo enxeñeiro Ángel J. Álvarez, consistentes en facer o muro desde o peirao do Comercio ata o da escolleira pois quedara só con rochas en aspilleira. O presuposto da contrata inicial era de 101.241,94 pesetas. e a sua execución recaería no contratista Ángel S. Abreu ao facelo por 86.531,57 pesetas., xirando unha visita ao lugar das obras Eduardo Vincenti, outra vez factotum das mesmas.

O barco alxibe «Roberto». / Arquivo do autor

Aínda que co recheo xa se eliminaran unha boa parte das rochas existentes na frente marítima, quedaban bastantes delas que entorpecían o atraque e facían perigosa a navegación. Por isto, en xaneiro de 1917, a sociedade de armadores “El Progreso Pesquero” vai enviarlle ao gobernador unha queixa pola pouca operatividade do porto pois co debalo, os barcos quedan varados nas rochas que inzan parte da zona de atraque. Nestas datas era moi importante o trasfego de carbón para os vapores de pesca que chegaba por tren a Vigo desde Asturias e León e se descargaba no peirao do Comercio.

O porto de Cangas era nestas datas, despois do de Marín, o que máis infraestruturas tiña construído sendo que en marzo deste ano 1917 aínda se subastan as obras do porto de Bueu, comezando en novembro as do de Moaña. En maio deste ano temos referencias dunha nova actuación de ampliación no porto cuxo expedente promete axilizar Vincenti pero non consta en que consisten, aínda que se alude á construción dunha rampla no final do molle perto da praia da Ribeira.

Como fose, estas obras non se licitarían ata o 25 de xullo de 1919 contando cun presuposto de 176.416, 95 pesetas, pero o expedente paralízase, tendo que intervir Vincenti ante o director xeral de Obras Públicas. Ao fin anúnciase a subasta das obras en agosto de 1920 pero precisan ser aprobadas polo Consello de Estado polo que ata o 31 de marzo de 1921 non se celebrou este proceso, recaendo a contrata en José María Sanantón polo presupostado en inicio.

Corría o día 9 de xaneiro de 1924 cando un forte temporal derruba, sobre as dez da noite, quince metros do muro do dique de abrigo, caendo catro grandes pedras no vapor de pesca “El Porvenir”, producíndolle tamén avarías ao vapor de pasaxe “Cantabria”, que bateu contra o peirao, e ao “San José”, cuxa cheminea foi arrincada polo vento.

Plantación das árbores e tendido eléctrico 1914 no novo espazo no centro de Cangas. / Arquivo do autor

Nesta altura, produciríase o falecemento de Vincenti e Cangas xa había uns anos que quedara sen valedor nestes e outros asuntos polo que ninguén se preocuparía de reconstruir o muro. Cando o 28 de xullo deste mesmo ano veu a Cangas o presidente do Directorio Militar, xeneral Primo de Rivera, prometeu non só a reparación do muro derrubado senón tamén a ampliación dos molles e o dragado do porto. Mais pasaron tres meses sen ningún movemento neste sentido e en setembro, reitérase por parte dos afectados a reconstrución do dique antes do inverno xa que se podía agravar o seu deterioro.

E así seguía en febreiro de 1925 volvéndo a denunciarse que o estado do dique-molle, supón non só un perigo para a circulación de persoas e carros de bois que transportan os aparellos, senón a paralización das actividades pesqueiras.

Mentres, o Concello seguía co acondicionamento do recheo e en xullo realízanse obras de alcantarillado e de asfaltado, en proxecto asinado polo deliñante municipal señor Dapresa. Por fin, o 14 de novembro deste ano chega a Cangas o subsecretario de Fomento, xeneral de enxeñeiros Pedro Vives Vich, que é recibido polas autoridades locais e provinciais e foi convidado a pasteis e champán no Concello.

O molle do Comercio, en Cangas, xa rematado no ano 1915. / Arquivo do autor

Despois disto, non sabemos se polo champán, o militar prometería arranxar o dique de abrigo como solicitaban e, aproveitando a súa presenza, a Corporación e máis os armadores pídenlle de paso, que faga a chamada estrada tranversal, que se dinamiten as rochas que quedan na dársena e que se constrúa un muro de contención no barrio do Forte. Nestas mesmas datas de novembro o conserveiro Francisco Fernández Cervera vai solicitar permiso para establecer un surtidor de gasolina para coches e barcos, pero o proxecto non foi aprobado. Supoñemos que pretendía ubicalo nos seus terreos, non moi lonxe de onde se abriría bastantes anos máis tarde a actual gasolineira.

Nova visita dos xenerais Martínez Anido e Pedro Vives

O 2 de decembro deste ano 1924, chegan a Cangas os xenerais Martínez Anido e Pedro Vives para anunciar o pronto arranxo do dique a mediados de decembro. Como o asunto se demoraba outra vez, estas autoridades foron presionadas polos armadores do Progreso Pesquero que mandan a Cangas ao xefe do departamento de Fomento para tratar o tema da reconstrución do malecón, visita que o alcalde aproveita para lembralle que tamén hai que facer o muro do Forte, esnaquizar as rochas do porto e facer a estrada transversal.

O forte temporal que se produciu en xaneiro de 1926 cortaría o tránsito con Moaña ao encher de area e pedras o vial entre Cangas e O Forte, producindo tamén danos e derrubos na avenida de Eugenio Sequeiros. Esta situación avivaría as demandas sobre as obras no litoral e o xeneral Martínez Anido a penas prometería o pronto arranxo do dique, sendo que o 28 de abril, por fin, sábese que o expedente da reparación aínda ten que ser aprobado por Facenda. Mentres, a comezos de novembro, vaise adoquinar a zona do molle do Comercio que estaba intransitable polas enormes pozas que se formaban cando chovía e nos primeiros dias de decembro chegaría a Cangas o enxeñeiro de Fomento Ruiz de Aza, que vén supervisar aínda os danos do dique para avaliar un presuposto.

Pedro Vives Vich e o xeneral Martínez Anido / Arquivo do autor

Xa estamos en 1927 e o 17 de febreiro o Concello aproba a ampliación do peirao do Comercio aportando o 25% na obra cuxo restante corre de conta da Jefatura Provincial de Obras Públicas. Debido ao deterioro do pavimento do porto, a Corporación anuncia o comezo dun lastrado con adoquíns e facer un paseo entre o dique de abrigo (molle de pesca e pasaxeiros) e a ponte do Señal que incluía a rúa Eugenio Sequeiros. En xuño deste ano vanse licitar a instalación de dúas “columnas” de suministro de gasolina cun canon de 150 pesetas anuais, unha en Montero Ríos e outra perto da praza de abastos coa esixencia de depósito soterrado. Ao final só se instalaría a primeira que perduraría, adaptándose ás normativas e con diferentes concesionarios como Remigio (Xelo), ata tempos recentes.

Por fin, despois de cinco anos, o 9 de xullo de 1927 subástanse obras de reparación do dique de abrigo por 64.253,06 pesetas e que comezan en outubro con numerosos obreiros, un guindastre e bombas de achique, rematando a mediados de setembro. En decembro comézase o empedrado da zona portuaria pois cando chovía aquilo era unha lagoa e representaba un perigo, rematando estas obras a finais de maio de 1928 que incluiron tamén o adoquinado do espigón sendo aínda en outubro de 1929 cando se asinase o finiquito co contratista Domingo Davila Román. Nestas datas os portos de Cangas, Meira e Moaña figuran coa denominación de Portos Agrupados e baixo o control dos enxeñeiros da Xunta do Porto de Vigo. Durante a realización destas obras, en agosto de 1928, detéctase que tamén hai un tramo de seis metros do molle-dique que ameazaba con derrubarse e na súa reparación e reforzo calcúlase un investimento de 75.252 pesetas. mais, como veremos, aínda iría para longo a súa reparación.

Distintos farois do dique do porto de Cangas / Arquivo do autor

O farol do porto

O primeiro farol do porto de Cangas despois de facer os primeiros muros desde o peirao do Costal ata a Casa da Bola,estivo situado nun edificio, quizáis da axudantía de Mariña, que remataba nunha especie de cúpula semicircular. Sabemos que primeiro funcionou con petróleo e que en 1906 incorporou o gas acetileno, emitindo luz vermella a través dun cristal desa cor. Coas obras do recheo e en canto o espigón que se construía o permitiu, instalouse na punta un poste de madeira de cinco metros, pintado de vermello, que sostiña un farol de acetileno da mesma cor, atendido por un encargado, cun alcance dunha milla (1.500 metros), aconsellando que os barcos o rebasasen a uns corenta metros ao accederen ao porto.

En xaneiro de 1912 faise o tendido eléctrico ata a punta do espigón permitindo a instalación dun novo farol con luz vermella intermitente con mecanismo de ocultación de tres ráfagas, único na ría, segundo o proxecto presentado en abril polo enxeñeiro Rafael Muiños.

Unha vez rematado, cara a marzo de 1913, o mecanismo do faro precisaba de control e mantemento creándose o posto de fareiro que foi solicitado por José Campos, que servía no da Guía, pero ao final foille outorgada a Andrés Martínez Pérez que se incorporaría en agosto e a mediados de setembro procedeuse ao acendido da luz. Este primeiro farol elevábase a oito metros sobre a pleamar e constaba dunha caseta pintada de verde que albergaba a maquinaria que facía xirar a ocultación e o reloxo de acendido e apagado e sobre ela erguíase unha estrutura metálica de cor gris cun “fanal” vermello no alto. Cada minuto e medio facia tres ocultacións e logo permanecía sete minutos e medio acendido.

O farol do porto en 1898. / Arquivo do autor

En xaneiro de 1916, Andrés Martínez faría permuta da súa praza, encargándose do seu acendido e mantemento Joaquín Vallés Ceballos. O 26 de abril de 1918, avariouse o mecanismo de reloxaría e durante un espazo de tempo só emitiu luz amarela. O antedito fareiro permanecería en Cangas ata xaneiro de 1923 en que marcha para Castellón, sendo sustituido por Ramón Valles que falecería repentinamente en febreiro de 1924. O seu sustituto, José León, apenas estaría ata maio de 1924 en que se vai construir unha nova torre de pedra e se automatiza o farol, desaparecendo o cargo de fareiro. Esta torre-faro, por sorte, aínda permanece ergueita a día de hoxe e, aínda que non o pareza, forma parte do noso patrimonio marítimo, perdéndose xa a fachada modernista da Fábrica das Luces que ben puido ser integrada no edificio que ocupou o seu lugar, como se fixo noutras partes.

Xa deixamos algúns apuntamentos sobre esta industria pero en relación co porto, a primeiros de maio de 1922 e xa exercendo só a misión de auxiliar, a empresa eléctrica pide permiso para tender un tubo para captar auga do mar. Desta, xa debía andar nas últimas, pois ao que se ve, non lles importaban os efectos do salitre nas instalacións.

*Mestre e investigador