Leticia Santos cita al Sergas el día 5 por las urgencias antes de ir a los tribunales

La alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, convocó para el martes 5 de agosto a las 12.00 horas en el Concello, la comisión de seguimiento del convenio de colaboración entre el Servizo Galego de Saúde (Sergas) y el Concello de Moaña firmado en febrero de 2020 para la ejecución de las obras de construcción del nuevo centro de salud en los terrenos de Sisalde, que deberá abrir sus puertas tras el verano. Después de solicitar por escrito hasta en tres ocasiones entre marzo y el pasado 5 de junio a la Consellería de Sanidade la convocatoria de este órgano con el único fin de conocer fielmente si el futuro centro acogerá o no el servicio de urgencias, la Xunta no respondió y la regidora había anunciado que acudiría a la vía judicial para forzar la reunión de la comisión. Consultado con los servicios jurídicos del Concello, decide, como última opción, acogerse a la cláusula octava del Convenio que permite a cualquiera de las partes firmantes convocar la comisión.

Así las cosas, queda convocada para el 5 de agosto. Por el Concello irán la propia alcaldesa y el teniente de alcaldesa, Daniel Costas. Sanidade debe participar con otros dos cargos. «Queremos que quede claro que damos todas las opciones para no tener que llegar a la justicia. Pedimos la comisión tres veces y ahora la convocamos nosotros. Si el día 5 no aparecen representantes de la Xunta, no tendremos más remedio que acudir a un contencioso-administrativo», alegaba ayer la regidora.

El orden del día de la convocatoria realizada desde el Concello cita como único punto la «evaluación del cumplimiento del convenio de colaboración». La intención del ejecutivo local, del BNG, es que la Xunta diga claramente si el nuevo centro de salud tendrá o no servicio de urgencias. En caso de una negativa se consideraría que incumplió la primera cláusula del convenio y la reclamación que desde hace casi 200 semanas la Mesa da Sanidade realiza con concentraciones ante la Casa do Mar acabaría en los tribunales.

La Xunta valorará este servicio una vez que se ponga en marcha la nueva infraestructura

Hay que recordar que Moaña tiene el Punto de Atención Continuada (PAC) centralizado en el centro de salud de Cangas desde los últimos días de marzo de 2020, como medida de precaución ante la pandemia de COVID-19. La semana pasada un autobús de vecinos, con integrantes del equipo de gobierno al frente, se concentraron ante la sede de la Consellería de Sanidade con la demanda del regreso de las urgencias y presentaron por registro 1.700 firmas con esta misma petición.

Parlamento

Mientras tanto, en un debate en la Comisión de Sanidade del Parlamento gallego, el director xeral de Asistencia Sanitaria del Sergas, Alfredo José Silva Tojo, defendió que la atención se está prestando de forma más eficiente con las urgencias centralizadas en Cangas y tres equipos médicos disponibles. Alegó también que el traslado de hace cinco años no se realizó «por capricho y de forma provisional», sino siguiendo los criterios de técnicos y del personal sanitario.

En aquel debate, el representante del Sergas insistió en que primero abrirá el nuevo centro de salud y después se analizará si es conveniente y operativo dotarlo con el servicio de urgencias, para lo que, en caso afirmativo, utilizarán algunas de las consultas polivalentes sin uso designado que estarán habilitadas en la primera planta del inmueble en construcción.

La dotación de Domaio, con su renovada rampa de acceso. / FdV

Sanidade concluye la reforma del centro de Domaio

Además de la inversión de 8,3 millones de euros que la Xunta de Galicia está realizando en la construcción del nuevo centro de salud de Moaña y que permitirá, presumiblemente este otoño, triplicar el actual espacio sanitario disponible en el municipio, en los últimos meses el gobierno gallego acometió unas importantes obras de reforma estructural del centro de salud de la parroquia de Domaio. En estas tareas la inversión ascendió a 400.000 euros con el objetivo principal de acabar con las históricas filtraciones de agua que sufre esta dotación desde su inauguración hace dos décadas.Ahora, en virtud del protocolo de colaboración entre Sanidade y el Concello, será la administración local la que tenga que ejecutar los trabajos interiores corrigiendo los daños en carpintería y otros elementos para poner a punto el centro, aprovechando que ya no hay goteras. En este ambulatorio se atiende a toda la población de Domaio y a parte de los vecinos de la parroquia de Meira.La reforma acometida por la Xunta incluyó la sustitución de la carpintería exterior de aluminio, de los paneles de la fachada y la impermeabilización de las cubiertas con el objetivo de evitar las filtraciones. También se sustituyó el falso techo en la zona del aparcamiento, se repararon las armaduras de los pilares y se mejoró la rampa de acceso con la extensión de un nuevo pavimento y una nueva barandilla de seguridad. También se protegieron las calderas ante inundaciones.