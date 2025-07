Chapela apuesta por construir un «proxecto amplo e transversal» para Bueu

El concejal no adscrito del Concello de Bueu, Daniel Chapela, hace su balance de mitad del actual mandato municipal y de los algo más de seis meses en su nueva condición de edil independiente tras dejar las filas del PP. Un resumen en el que anuncia su intención de «construír un proxecto amplo e transversal para Bueu», un anuncio que se puede interpretar como una apuesta por concurrir a las próximas elecciones municipales, previstas para 2027. Acerca de este proyecto «transversal» defiende que debe ser «unha proposta que representa a alternativa, a vontade de xerar un Bueu de futuro no que todas e todos cabemos». «Quero que o meu compromiso coa cidadanía de Bueu o sexa con toda, vote a quen vote», añade.

Acerca de estos seis meses como concejal no adscrito afirma que fueron «moi frutíferos» y destaca que «hoxe podo traballar sen freos internos, representando de verdade aos veciños, sen que importen siglas nin pensamentos porque o que importa é deberse a cidadanía».

Al mismo tiempo Daniel Chapela se marca una serie de metas hasta el final del mandato. «Defensa das parroquias de Cela e Beluso, as obras nas estradas da Roza e Meiro, o mantemento das nosas infraestruturas, o desenvolvemento do plan da Banda do Río en diálogoa coa veciñanza e os dereitos dos veciños da illa de Ons», enumera. En ese listado también incluye otras cuestiones como la limpieza viaria y de contenedores, fomento del comercio local, la revitalización de la plaza de abastos o el saneamiento y abastecimiento de Mourisca.

Chapela agradece las muestras de apoyo que recibe por su trabajo, que proceden de «xente de ideoloxías moi diversas e que hoxe se ven orfas». Y subraya que «o máis importante e pracenteiro de ser concelleiro é poder traballar pola xente, poder ir a reunións como a Mesa por Ons e deixar claro que as posturas das consellerías son unha falta de respecto para quen é da illa», concluye.