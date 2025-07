Lisardo «O Buço»: sentando cátedra no mar de Cangas

Hoxe, 16 de xullo, coincidindo coa festividade da patroa dos mariñeiros, síntome na obriga de honrar a un home que o deu todo polo mar. Coido que a quen vai dirixida esta crónica foi o mellor percebeiro da comarca do Morrazo. E para dar principio a elo, fágoo inspirado fronte ao mar,sentado no lugar denominado A Lontreira, Vilariño, O Hío ,Cangas do Morrazo. Debemos saber que deriva este topónimo das londras ou lontras, que son uns mamíferos da familia dos mustélidos, excelentes nadadoras, de pelo mesto e escuro, cos dedos unidos por membranas, que viven na beira e desembocaduras dos ríos.

Corría o 1 de novembro de 1945, advocación do día de Tódolos Santos, cando nacía Elisardo González Alonso, o maior de seis fillos de Elisardo González Fernández e de Claudina Alonso González, veciños de Santa María de Darbo, concello de Cangas do Morrazo. “Lisardo O Buço” que así era tratado entre nós, comezou de moi neno a coñecer o mar e os froitos dos que nos abastece e deleita. Con apenas sete anos xa navegaba na gamela do seu pai, quen lle ensinaba como vogar e cear (vogar para atrás). Contan que seu pai colgaba unha bolsa de area ou unha pedra dos remos que o neno utilizaba. Colgábaos na parte do remo que entra na embarcación, preto das mans, para que así o propio peso que penduraba, facilitara o exercicio mariñeiro. O 11 de agosto de 1958 consta o seu nome inscrito na licenza para navegar que lle permitía traballar como mariñeiro aos menores de catorce anos, coa obriga de facelo dentro das tres millas da costa. Así, o 29 de outubro dese mesmo ano embarca como mariñeiro no barco “Pacucho”. Durante o 1959 traballou en varios barcos como “Pardilla”, “Lolita” ou no barco da ardora chamado “Nuevo Marino”. En maio do 1960 faino no “Mi Niña” e no 1967 no “Claudio”. Neste intervalo ten a obriga de cumprir o servizo militar, ingresando en filas o 1 de xaneiro de 1965. Rematada a “mili”, casou con Natividad Hermelo Martínez no 1967, muller emprendedora e pioneira na extracción do percebe. Tiveron como prole a Beatriz de oficio atadeira, María del Rocío e Catalina. Por netos a Diego, Saúl, Abel que seguen na profesión da extracción do percebe, e a Iria.

Lisardo escollendo no percebe no ano 1997. / Francisco Javier

No motor “Claudio” consolidouse como patrón e motorista no 1970 e 1971. O 27 de marzo de 1971 enrolouse no “Esmeralda Domínguez” da empresa Pescanova, nos caladoiros de Sudáfrica. Tamén exercerá ambas profesións de patrón/motorista en 1972 no “Islas Cíes”, xa da súa propiedade. Do mesmo xeito a finais dese ano e a partires do 1973 aparece enrolado no “Avelinito” que mercara para defender e laborar en distintas artes e licenzas de pesca. Pero a súa maior ambición era a de ter un barco máis seguro e para elo esperou ata outubro de 1980. Construíuse no estaleiro de Vitorio Santomé Paz, en Meira (Moaña). Esta embarcación chamada “Roci” contaba cun guindastre, o que facilitaría as artes de pesca con rede. Xa no 1991, no camiño da consolidación do plan de extracción de percebe de Cangas, cuxo impulsor pioneiro temos a outro gran percebeiro, Benito González Brun, tío do hoxe homenaxeado, mercou a lancha “Nati”. Esta embarcación resultou necesaria para acudir por mar para apañar percebe e cría do mexillón. Na miña mocidade, xa vai para tres décadas, foi cando que me enrolei na túa empresa no 1996. Foi por un curto tempo, pero moi intenso. Fixeime na túa sabedoría, intelixencia e coñecemento. Sabías o nome de todos accidentes xeográficos, marcas de pesca, penedos, “cabeços”, enseadas, cabos, puntas, etc que había dende Cabo Silleiro ata a ría de Arousa, incluso das Illas Cíes e Ons. Fuches unha importante fonte de información e transmisión oral da toponimia (A Ghoeira, As Estelas, Carallóns, A Ghalera, Príncipe, A Ghavoteira, A Borneira, Os Castros, Cabo Pequeno, etc....). Receptor desta transmisión é teu xenro Manolo, home absorbente dos teus saberes, observador e bo conselleiro neste oficio que arestora reciben teus netos varóns. Ameixas, polbos, nécoras, centolas, e demais peixes temían ser capturados ao saber da túa presenza.

Nati, a muller de Lisardo, escollendo no percebe no ano 1997. / Francisco Javier

Tiña eu a curiosidade de saber a procedencia do teu alcume. Nunca preguntei, pero dinme conta de elo a primeira vez que te tiña sostido por unha corda mentres apañabas percebe, creo recordar que foi en Príncipe, nas Illas Cíes. Eu estaba nunhas pedras a uns cinco metros de altura e tiña a obriga de avisarte a viva voz a chegada das ondas máis feroces que a propia costa che impedía divisar. Foi entón, cando alertei daquelas ondas perigosas que viñan en aumento cara a costa. Outros percebeiros que traballaban nas proximidades subiron a refuxiarse dos embates do mar avisados por outros compañeiros. Pero ti mantivécheste no mesmo lugar, chantaches a raspa no penedo e gritáchesme: “Neno, arría catro ou cinco braças de corda”. Así o fixen, e cando o mar estaba a piques de rebentar nos penedos, o teu mergullo, similar a das lontras, fixo que te perdera de vista. Estabas baixo a auga e foi por un tempo inhumano. Foi cando entendín o alcume de “O Buço”. Sobraban as palabras e a admiración apoderouse de min. Subiches á superficie e traías o pequeno salabardo que penduraba da túa cintura esquerda cheo dos mellores percebes da costa. Quedei abraiado e todo isto foi, naturalmente, coma sempre o fixeches toda a vida, sen traxe de neopreno.

Eduardo e Jorge no ano 1997, compañeiros de Lisardo. / Francisco Javier

Tamén lembro que nos días previos á Semana Santa do 1997, fomos apañar percebe na Ghoeira, que son uns illotes de pedra que están ao sur da illa de San Martiño de Cíes. Naquela xornada acompañounos un fotógrafo que fixo unhas fotografías dos mariñeiros en plena faena. Con educación pedinlle aquelas fotos que me cedeu sen reparo días máis tarde . Creo recordar que se chamaba Francisco Javier mais xa non conservo o seu contacto. Nelas apareces ti e túa muller. Hoxe nesta crónica fago uso delas. Fago memoria e lémbrome da boa maridaxe e camaradería que tiñas con percebeiros coetáneos teus, como Jorge, Benito González, Eduardo “O Roxo”, José Piñeiro (Pepe), Julio Alonso e outros.

Pasaches por dúas catástrofes marítimas; a do Polycommander en 1970 e a do Prestige no 2002. Desta última xa vaticinabas e predicías o desastre ecolóxico que a farsa política intentaba esconder.

Ao remate do 2010 obtiveches unha xubilación máis que merecida despois de pelexar toda vida no mar. Ese mar que tanto nos dá e que tanto nos quita, ás veces tan bravo e outras tan manso.

Botadura con guindastre do "Roci" no estaleiro de Vitorio. / Cesión de Cati González

Vou rematando esta crónica na túa lembranza e fágoo citando unhas estrofas relacionadas co mar e a pesca que miña avoa me cantaba. Son do seguinte tear: Si la mar fuera de leche/ como es de agua salada/ no habría hombre en el mundo/ que en la mar no navegara. Hai un pescado en la mar/ que le llaman la sardina/ eso de andar de noche/ es lo que me desanima. Bonita es la sardina/ tiene el color de la plata/ más bonito el marinero/ que con sus redes la mata. Baixa o mar baixa a maré/ queda a praia descuberta/ vaise un amor e ven outro/ non hai palabra máis certa.

O barco "Roci" no 1980. / Cesión de Cati González

“Lisardo” xa me despido cos ollos chorosos e un fondo penar. Son coñecedor de que teus netos Diego, Saúl e Abel levan o oficio no sangue defendendo e inmortalizando así o teu legado. Nós seguiremos a nosa ruta de navegación diaria a sabendas de que algún día, sexa por babor, por estribor, por sotavento ou barlovento, chegaremos ao noso fin, porque algún día quedaremos pola popa, pois o tempo non é como o mar que enche e devala. O tempo só entende de andar para adiante. Grazas polo teu compañeirismo, pola túa vontade, pola destreza e plas proezas, polos teus saberes e coñecementos que divulgaches sempre sen odio e sen soberbia. Vas encomendado pola Virxe do Rosario de Darbo e pola patroa dos mariñeiros, a Virxe do Carmen porque fuches o máis grande e extraordinario percebeiro de Cangas. Nós votarémoste de menos, pero estou seguro de que o mar galego tamén o fará. Fuches un home con arrufo (curvatura da cuberta dunha embarcación respecto do plano horizontal nos extremos de proa e popa), algo importante na cuberta principal dun barco para así desaloxar auga, fuches un extraordinario lobo de mar.

Que a terra che sexa leve. Boa marea patrón, boa marea “Lisardo” e simplemente moitas grazas.

*Investigador e veciño do Hío