Una armada para escoltar a la patrona del mar

Las rías de Vigo y Pontevedra se convirtieron este miércoles en el escenario de multitudinarias procesiones marítimas en honor a la Virgen del Carmen. La devoción por la patrona de los marineros se demostró más viva que nunca y las singladuras combinaron el ocio y la emoción de las ofrendas florales en recuerdo de los pescadores fallecidos.

En Cangas decenas de barcos partieron del muelle a primera hora de la tarde. Se detuvieron ante A Congorza y Outeiro de Balea para ofrecer la Virgen del Carmen a los vecinos y visitantes que asistían a la singladura desde las piedras de la orilla. La ofrenda se realizó ante la playa de Santa Marta con mucha expectación en tierra. La imagen, custodiada toda la noche en la lonja de Cangas, viajó en el barco «Dama Lúa». A su regreso al centro de Cangas la comitiva volvió a parar en Balea y A Congorza en donde lanzó salvas. Después los barcos aceleraron hasta pasar por delante de una playa de Rodeira abarrotada de bañistas y curiosos. Se encontraron con la procesión de Moaña pasando el antiguo muelle del gran arenal cangués.

Cangas se hace a la mar por su Virgen del Carmen / Santos Álvarez

En Moaña, por su parte, la procesión salió de la iglesia cerca de las 17.30 horas. Al ritmo que marcaba desde atrás de la comitiva la Banda Airiños do Morrazo, los fieles acompañaron a la imagen de la Virgen del Carmen, que se apoyó en once personas. Las gaitas de Lume de Karoso también sonaron a su paso por Ramón Cabanillas. Bajaron por la Travesía Fontecán para encarar la avenida Concepción Arenal. Vecinos salían a las puertas de sus casas y balcones y no faltaron las lágrimas de las personas con más devoción. Se podían ver varios estandartes como el del club de jubilados.

Uno de los momentos más emotivos antes de llegar al muelle de A Mosqueira fue la parada en la Cofradía de Pescadores, en donde se entonaron varios himnos destacando el tradicional «Salve Marinera». En la procesión participaron concejales del PP como Alfonso Piñeiro, Ezequiel Fernández o Diego Ríos. También estuvo presente en los actos el edil del PSOE, Mario Rodríguez. Buena parte del colorido lo pusieron las vecinas que participaron con trajes tradicionales de rederas. A la parte marítima acudieron también varios ediles del BNG con familias y amigos como Daniel Costas o Kevin González.

Devoción multitudinaria por la Virgen del Carmen en Moaña / Gonzalo Núñez

La virgen embarcó en el «Monte Aguieiro» para iniciar una singladura que duró varias horas. La imagen estuvo escoltada en todo momento por unas 50 embarcaciones entre mejilloneros, botes de pesca de bajura y embarcaciones de recreo. Se encontraron con la de Cangas frente a la playa de O Canabal en el momento más concurrido de la tarde.

Después las decenas de embarcaciones cruzaron la ría y ofrecieron la virgen ante los muelles de Teis y de Chapela para regresar a este lado y hacer paradas ante Domaio y A Guía en Meira, en donde se tiraron numerosos fuegos. La emotiva ofrenda floral se realizó frente al pósito de pescadores, con fieles en la Alameda. Sonó por última vez, ya cerca de la noche, el Salve Marinera en recuerdo de todos los trabajadores del mar fallecidos.

Alfombras en Bueu para la Reina de los Mares

Bueu volvió a combinar su devoción por la Virgen del Carmen con su tradición alfombrista. Dos de las agrupaciones de la localidad –Colectivo Independiente Alfombrista de Bueu y la Asociación Cunchas e Flores– con la colaboración de alfombristas de Castropol (Asturias) y de Setúbal (Portugal) extendieron mantos a la salida de la iglesia parroquial y en el exterior de la lonja. Verdaderas obras de arte efímero con una clara temática marinera.

Devoción en Bueu por la Reina de los Mares / Santos Álvarez/M.Villanueva

Una de las señas de identidad de las fiestas del Carmen de Bueu es su misa de campaña en la lonja, donde se habilita para la ocasión un altar con un lugar destacado para la Estrella de los Mares. Este miércoles había más de 700 personas y muchos, muchos abanicos para combatir el calor. Entre los presentes estaban representantes de la corporación municipal y el patrón mayor de la Confraría de Bueu, José Manuel Rosas.

Uno de los momentos más emotivos fue cuando una vecina de la isla de Ons y cantareira, María López «María do Caño», subió al altar para interpretar una sentida «cantiga» compuesta por ella en honor a la Virgen del Carmen y a la gente del mar. Tanto el párroco de Bueu, José López, como el patrón mayor tuvieron un recuerdo especial para Manuel Otero López «O Sardiña», marinero jubilado y hombre de mar que falleció en febrero tras volcar su embarcación muy cerca del puerto.

La procesión marítima salió a las 19.15 horas, después de que el grupo de música y baile tradicional Peis d’hos interpretase una pieza ante la patrona de los marineros. Este año la imagen fue a bordo del bateeiro «Camboño», de Aldán y con base en el puerto de Bueu. Fue un recorrido en el que participaron unas 70 embarcaciones, incluyendo un barco de la naviera Nabia fletado por el Concello de Bueu para que las personas que lo deseasen pudiesen participar en la procesión marítima.

El recorrido fue el habitual, en dirección al Cabalo de Beluso y luego hacia Agrelo y Portomaior, con una ofrenda floral en honor a los fallecidos. La flota regresó a puerto alrededor de las 20.00 horas y, tras desembarcar a la Virgen del Carmen, comenzó una procesión terrestre para llevarla de nuevo a la iglesia parroquial de San Martiño.