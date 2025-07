Unha experiencia inesquecible con AGAELA

Falar da experiencia que puidemos desfrutar no día da décima edición de Cangas de Morrazo Móvese pola ELA, e incrible. Foi un momento de moita ledicia e que quedará grabado para sempre na memoria dos participantes, e dos organizadores de este gran evento. Este evento lévase celebrando cada ano para conmemorar a loita de esta asociación contra esta enfermidade. Unha enfermidade a Esclerose Lateral Amiotrófica, devastadora, pero que con este tipo de eventos, amosase que temos que ter moita conciencia de que unidos non so se leva mellor, se non que tamén a forza que se transmite e moito mais grande. E aquí non existen as cores, nin as diferenzas, aquí todos debemos ter corazón ante todo.

No meu caso e a miña segunda participación, tamén participei no ano 2019. E a verdade e que non me deixa de sorprender o ben que se fai todo. Cunha organización impecable, e sobre todo unha asociación como AGAELA, que aposta ben forte por este día, un día marcado para esta concienciación que fai falla, e que a unión fai a loita. Por que ben claro dixo Susi Seoane de que a aprobación da Lei ELA foi un paso adiante, pero fai falla implementala. Dende logo pedimos que a clase política móvase canto antes para darlle cara adiante a algo que e imprescindible para a xente que padece, para as súas familias, e para todo o conxunto que forma a comunidade ELA, non debería de haber mais escusas por parte dos nosos representantes. Dende logo todos estamos nesa comunidade, por qué co noso esforzo podemos dar ese alento, que fai moita falla para que se siga confiando en que todavía queda esperanza.

Este tamén e un día emocional, por que sempre recordamos a figura de Tino Guimeráns. Unha persoa imprescindible para que se faga realidade o que se viviu neste evento de Cangas Móvese Pola ELA. Dende a súa primeira edición foi unha aposta clara de Tino para a visibilización e a concienciación. Neste día dicirte Tino, que nos acordamos de todo o que deixache de legado, un legado que vai moito máis alá de verbas. Un legado de presencia, un legado de agarimo e felicidade que nos fai recordar a un Cangués cheo de vida e de corazón. Grazas a Tino, este ano tamén foi para ti todo o bo que vivimos. Nunca te esquecemos lenda.

E para finalizar este escrito agradecer a Asociación AGAELA, todo o arreo esforzo que puxeron para a organización de este evento. Tiven coma toda a xente que participóu tanto na andaina, carreira e travesía a nado, de desfrutar e emocionarme con cada momento. E unha sorte poder contar con xente tan grande como Pili, Susi Seoane, e toda a xente que formóu parte. Tamén grazas a Protección Civil, e todos os que fomos voluntarios, e tamén os participantes.

Este evento celebra o seu décimo aniversario, procurando de que non falten nunca os que virán e esperemos sexan moitos máis. Larga vida a AGAELA, larga vida a xente bonita. Non estaredes sos nos estamos o voso carón para loitar xuntos. E dar as grazas a nivel persoal por deixarme vivir unha vez máis esta experiencia e a gran emoción que sentín. Viva a xente loitadora e bonita sempre.