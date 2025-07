La asociación Cultural e Recreativa de Maiores do Morrazo (Artepén) tiene en marcha la XVI Exposición de Pintura de Autores Pensionistas do Morrazo en la Capela do Hospital de Cangas. El horario de apertura es por la mañana desde las 11:00 a las 15:00 horas y por la tarde de 19:00 a 21:00 horas. Las pinturas podrán verse hasta el 20 de julio.

Esta exhibición es una demostración del trabajo artístico de los miembros de Artepén durante este último año. Entre las obras expuestas hay paisajes naturales, temáticas florales, barcos en medio del mar o escenas de carácter costumbrista. Un ejemplo de este último tipo es una pintura en la que se puede apreciar un horno de piedra con un fuego ya encendido, una escena mítica de cualquier parrillada en verano.

Cabe mencionar que todos los artistas son personas mayores que nunca fueron profesionales del mundo del arte. Con esta exposición se busca incentivar que otras personas mayores se apunten a la asociación y así puedan participar en un proceso de aprendizaje a través de la pintura.

Las pinturas de la tercera edad

Artepén es una entidad que nace en el año 2006 cuya finalidad es canalizar las inquietudes culturales de un grupo de jubilados de O Morrazo. A lo largo de estos diecinueve años de historia, el número de socios ha ido aumentando. A través de la pintura, se busca potenciar sus capacidades para promover un envejecimiento activo y saludable.

A la inauguración de la exposición acudieron la concejala de Cultura y Atención Vecinal, Aurora Prieto, el edil del PP José Luis Gestido y miembros de Artepén.