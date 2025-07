El FICBueu abordará el exilio a través de su Sección Retrospectiva

El Festival Internacional de Cinema de Bueu (FICBueu), que se celebrará del 5 al 20 de septiembre, acaba de desvelar la programación de una de sus secciones, Retrospectiva, que tal como anunció hace meses estará dedicada al exilio. Una temática que también inspira la imagen oficial de este año del certamen, que hace referencia a mapas de movimiento y calor, tomando como base uno de los fotogramas de los cortos que se que proyectarán. Así, la Sección Retrospectiva estará integrada por cinco películas de Alexander Kluge, Joao Cesar Monteiro, Chantal Akerman, Pier Paolo Pasolini y Jomí García Ascot.

Uno de los codirectores del FICBueu, Manuel Pena, explica que “queriamos reflexionar sobre o complexo fenómeno do exilio, tan relevante no último século e tan vinculado á sociedade galega, nestes tempos nos que se pretende volver reforzar as fronteiras e restrinxir o libre movemento das persoas”. Con esta decisión, desde el festival bueués pretenden contribuir a “recuperar a memoria das persoas exiliadas e achegarnos, a través da Retrospectiva e do Caderno, ás importantes transformacións sociais e culturais das que foron partícipes, poñendo tamén a mirada na multiculturalidade e na complexidade da conformación das identidades”.

Un fotograma de "Brutalidad en piedra", de Alexander Kluge / Alexander Kluge

Las películas escogidas para esta sección son “Brutalidad en piedra” (“Britalität in Stein”), de 1961 y del director alemán Alexander Kluge, que aborda las ruinas y la barbarie del ideario nazi; “Sophia de Mello Breyner Andresen”, (1969) y del director portugués Joao Cesar Monteiro, en un documental sobre el reencuentro de la palabra poética con la voz y el cuerpo de la poeta que da título a la cinta; “La habitación” (“La chambre”), de 1972 y de la directora belga Chantal Akerman, que es un retorno al cuerpo que se agudiza radicalmente en el delicado ejercicio de autoobservación; y “Pasolini e… A forma della città” (“La forma de la ciudad”), de 1974 y del director Pier Paolo Pasolini, un ensayo cinematográfico que es una advertencia premonitoria sobre la amenaza fascista.

Una imagen de "La forma de la ciudad", del director italiano Pier Paolo Pasolini. / Pier Paolo Pasolini

Desde el FICBueu explican que el centro de esta sección será una película casi desconocida de Jomí García Ascot titulada “Remedios Varo (1913-1967)”. El director, exiliado e hijo de exiliados, se apoya en la voz de la que entonces era su esposa, la actriz también exiliada María Luisa Elío, para perderse en las profundidades de la obra de Remedios Varo.

"La habitación", de la directora belga Chantal Akerman. / Chantal Akerman

La Sección Retrospectiva vendrá acompañada del sexto número de los Cadernos FICBueu, que se titulará “O destino como forma. Imaxes do exilio/ exilios da imaxe”. Su autor es el investigador, docente, ensayista y cineasta José Manuel Mouriño, que a través de los cinco títulos elegidos reflexiona sobre la relación entre el concepto de exilio y el mundo de la imagen cinematográfica y audiovisual. Este ensayo se construye a partir de los procesos de búsqueda y reflexión de dos mujeres poetas y creadoras María Luisa Elío y la filósofa María Zambrano. Desde el FICBueu avanzan que la presentación de esta publicación contará con la presencia de Diego García, hijo del director Jomí García Ascot.

Precisamente del cortometraje dirigido por García Ascot sale la imagen oficial del FICBueu de este año, con referencias a Remedios Varo y María Zambrano, dos mujeres que vivieron el exilio. Ese diseño es el resultado de un juego de texturas y de aplicación de calor sobre varios fotogramas de “Remedios Varo (1913-1967)” para hacer referencia a mapas de movimiento y calor y al propio uso de la textura de mapa como referencia a la deslocalización como motor creativo y estético.