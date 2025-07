Cangas crea o servizo de Normalización Lingüística

O Concello de Cangas vén de publicar as bases para a selección e nomeamento dun técnico/a de Normalización Lingüística como funcionario interino. Responde á execución do programa de carácter temporal deste servizo, xerado ao abeiro da subvención outorgada pola Deputación Provincial de Pontevedra para a creación, o mantemento e o reforzo dos servizos de normalización linguística dirixidas aos concellos e a outras entidades locais da provincia de Pontevedra para o ano 2025 (BOPPO 11/02/2025).

Asemade, a orde das puntuacións das persoas candidatas xerará unha listaxe de agarda para a cobertura daqueles supostos en que sexa precisa a cobertura na modalidade de interinidade que a normativa permita. As persoas interesadas deben presentar instancia no Rexistro Xeral do Concello.