Santos acusa a la Xunta de «mentir» con las urgencias y asegura que lo dirá «en un juicio»

Lo ocurrido el jueves en la Comisión de Sanidade, Política Social e Emprego del Parlamento gallego centró la concentración de ayer ante la Casa do Mar de Moaña, convocada por la Mesa Local da Sanidade y encabezada una vez más por la alcaldesa, Leticia Santos (BNG). Fue la 192ª semana consecutiva de protesta para exigir el regreso de urgencias a la villa, centralizado en Cangas desde la última semana de marzo de 2020. La regidora se mostró «indignada» tras la defensa que realizó en O Hórreo el director xeral de Asistencia Sanitaria del Sergas, Alfredo Silva Tojo, del modelo de Punto de Atención Continuada (PAC) centralizado. Santos dice que el Director Xeral piensa que la atención de urgencias es «más eficiente y accesible» centralizada en Cangas «porque él no vive en Moaña».

Se quejó también de que dijese que «accesibilidad no es lo mismo que proximidad» y defendiese que es mejor un PAC a 6 kilómetros con tres médicos que uno en el municipio con un solo médico y que queda vacío cuando el facultativo debe salir a atender una emergencia. Para Santos «en Cangas hay tres médicos porque nos robaron uno de Moaña; y antes en Moaña había solo uno en el PAC porque nos quitaron los refuerzos». La nacionalista habló «a título personal para no meter en un lío ni a la Mesa da Sanidade ni al BNG» cuando dijo que «entiendo que la Xunta ya da por perdida Moaña y no se atreve a decirle a los cangueses que se van a quedar solo con dos médicos de urgencias, sobre todo porque cuando falta uno no lo sustituyen».

Con este enfado, Leticia Santos acusó al director xeral de «mentiroso» por señalar que el traslado del PAC de Moaña a Cangas en 2020 se decidió por razones médicas y de operatividad y no como una decisión provisional. Le pide a Alfonso Rueda que «desmienta» a Silva Tojo «porque dijo mentira tras mentira». La nacionalista sacó a relucir, en la protesta, las informaciones de FARO de Vigo de los días 27, 28 y 29 de marzo de 2020 en las que las autoridades sanitarias indicaban que la centralización de las urgencias en Cangas era una medida temporal y se debía a la necesidad de limitar riesgos ante la pandemia. En un primer momento se trasladó el PAC solo para pacientes con patologías respiratorias, después para todos los fines de semana y finalmente un traslado total.

Santos cargó también contra el portavoz del PSOE, Mario Rodríguez, que consideró esta semana que denunciar a la Xunta es «una postura extremista que no arreglará el problema». La alcaldesa defiende su postura porque no considera normal «que el Sergas pueda romper el contrato con el Concello y nosotros tengamos que agachar la oreja. Yo digo que no. Moaña no puede quedar sin sus servicios y no vamos a parar» en alusión a las protestas semanales.

Concluyó insistiendo que «no es que falten médicos. Moaña tiene su PAC con su personal contratado. ¿Que hace trabajando en Cangas?» e insiste en que si el nuevo centro de salud abre sin urgencias «iré yo misma a un juicio para contar punto con punto y conversación tras conversación lo que está pasando aquí».

Los concentrados en O Hío. / FdV

Los colectivos de O Hío aseguran que Sanidade se niega a reabrir su consultorio

Una grupo de decenas de vecinos de la parroquia de O Hío volvieron a concentrarse este sábado, como cada 15 días, contra el traslado a la Casa do Mar de Aldán de su consultorio médico. El concejal de Urbanismo de Cangas, Antón Iglesias, explicó a los concentrados la reciente reunión con el conselleiro de Sanidade. Según el nacionalista la Xunta «no tiene interés en construir el centro de salud de Aldán-O Hío y se negó a devolver los terrenos del Viso al requerírselo». Entienden que a la propuesta de reabrir el consultorio de O Hío el Concello de Cangas recibió un «no rotundo y directo».Lamentan que este mes, en pleno verano, hay un médico de baja y otros de vacaciones en Aldán y la lista de espera para una cita de atención primaria puede llegar ya hasta las tres semanas para algunos usuarios.Aseguran, los colectivos convocantes de estas protestas, que meterán «más presión ya que no entienden otra cosa». Anunciaron nuevas concentraciones a corto plazo alegando que un nuevo centro de salud en Cangas «tampoco nos arregla nada». La concentración finalizó con vecinos cruzando los pasos de peatones a la altura de la Casa da Unión para cortar el tráfico.