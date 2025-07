Can do Penedo, siete meses de rescoldos

Bueu recibió a 2025 con un pavoroso incendio urbano que asoló un edificio en Can do Penedo y que por fortuna se saldó tan solo con tres personas afectadas levemente por inhalación de humo. Hoy, siete meses más tarde, los propietarios del inmueble siguen luchando con su seguro para tratar de recuperarlo y regresar a la normalidad.

Más de 300.000 euros. Esa es la inversión necesaria para devolver a la vida a un edificio que hace apenas unos meses albergaba no solamente nueve apartamentos turísticos sino también la vivienda habitual de la matriarca de la familia propietaria. Al menos esa es la valoración realizada por los peritos de los dueños, que afirman seguir a la espera de que su aseguradora les plantee una propuesta económica firme para poder comenzar con los trabajos de rehabilitación. «Todavía estamos aguardando a que el seguro decida qué tipo de respuesta y cobertura nos dará», explica Manuel Juncal, portavoz de la familia, que incide en que «necesitamos que se moje para conocer la realidad, cuál va a ser su ayuda, y comenzar al menos con la vivienda, porque la recuperación de los apartamentos, con todo lo que hay que hacer, irá para largo».

Lo cierto es que siete meses después del suceso, los dueños del inmueble viven en un permanente estado de «stand-by» que debería tocar a su fin en apenas un par de semanas, cuando, señalan, se cumpliría el plazo legal para que su seguro les haga llegar su valoración de los daños y la indemnización que les correspondería. Con todo, el optimismo no es el sentimiento dominante. «Nosotros esperamos que se impliquen, pero han pasado siete meses y la sensación es que no existe esa implicación», reconoce Juncal, que añade que «parece que nos quieren abocar a un juicio, están siendo bastante opacos». Aún así, vuelve sobre sus palabras y dice que «tenemos esperanza en que actúen».

Los propietarios han reforzado la planta sótano. / Cedida

En todo este tiempo la familia no ha dejado de moverse tanto en el ámbito burocrático como en el puramente técnico. En este último ha recurrido a varios especialistas para realizar una valoración de los daños en el inmueble situado en Can do Penedo, cuya estructura ha soportado perfectamente la acción del fuego, pero que presenta desperfectos de consideración. Entre ellos están todas las instalaciones de servicios (saneamiento, abastecimiento, electricidad y telefonía), que no pudieron soportar las altas temperaturas que se produjeron en el incendio del día de año nuevo. Además de la sustitución de la fontanería y del sistema eléctrico, hay, entre otros, trabajos pendientes de carpintería, y de limpieza y saneamiento de las paredes. Y es que la acción del fuego obliga a que realizar una actuación más profunda, que va más allá del simple pintado de las superficies ennegrecidas.

La planta en donde se originó el fuego, ya limpia. / Cedida

En cuanto a la obra física sí se han acometido tareas de limpieza y desescombro, principalmente en la planta sótano en donde se originó el incendio. Allí, y siguiendo las recomendaciones del informe municipal realizado días después del incidente, se ha procedido a apuntalar ciertas zonas. «Los informes que pedimos nosotros indican que no haría falta ninguna actuación de refuerzo, pero la hemos llevado a cabo de todas maneras», señala Juncal. Después de haber analizado la zona con ultrasonidos y de haber realizado varias catas, se apostó por realizar el refuerzo con fibra de carbono, en una solución efectiva pero mucho más discreta a la vista.

La zona baja del inmueble, con vistas sobre Bueu. / Cedida

Por delante queda una ardua tarea. La prioridad, por una parte, es recuperar la vivienda de la planta baja para que pueda ser nuevamente habitable. En ella vivía la madre de la familia junto a una de sus hijas y su sobrino. Ahora, la madre y su hija deben residir provisionalmente en un piso de alquiler, y su sobrino con su padre, a la espera de poder regresar al hogar. La vivienda, por la proximidad con el fuego, es el inmueble más afectado de todos.

Fachada principal del edificio de Can do Penedo que ardió en enero de 2025. / Santos Álvarez

El otro foco de atención se centrará en recuperar el uso turístico del edificio, con los nueve apartamentos que se alquilaban principalmente en los meses de verano, pero también en otras épocas del año. «Hasta 2026 no contamos con poder tenerlos listos», reconoce Manuel Juncal, que apunta la dificultad de concretar plazos en la ejecución de las reformas necesarias. En todo caso, señala, «harán falta un mínimo de seis meses en poder completar todo». Mientras, los propietarios deben resignarse a estar fuera de su vivienda y a tener paralizado su negocio.

El incendio en el edificio de Can do Penedo se produjo en el mediodía del pasado 1 de enero. El fuego se originó en la planta sótano cuando se encontraban allí tres personas, que fueron atendidas por inhalación de humo pero dadas de alta poco después. Las llamas afectaron a todo el inmueble en un espectacular incendio que se extendió durante casi cinco horas.