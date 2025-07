El tripartito culpa a la Xunta de los vertidos de la EDAR, por no invertir

Tras los vertidos de residuos fecales desde la depuradora de Balea registrados en los últimos días y las reiteradas protestas vecinales y de la cofradía de pescadores, que exigen al Concello que haga cumplir el contrato a la empresa concesionaria del servicio y la sancione por no hacerlo, el gobierno tripartito de Cangas dirige el foco hacia la Xunta de Galicia por su «falta de compromiso co saneamento das nosas rías». Le reprocha que las inversiones con fondos europeos «non seguen ningún tipo de planificación medianamente sensata, cando non é simplemente un reparto caciquil» y que ese proceder también perjudica a Cangas.

«A mellora do sistema de saneamento do noso municipio necesita de investimentos supramunicipais», advierte la alcaldesa, Araceli Gestido, y añade que la Estación Depuradora de Augas Residuais (EDAR) es «claramente insuficiente», porque fue construida a finales de los años 90 «e dimensionada para 30 mil habitantes», cifra que se rebasa puntualmente. «No verán ten que dar servizo ao dobre de poboación, o que dá lugar a verteduras recorrentes na Ría de Vigo, cun impacto moi negativo no medio ambiente e nos sectores económicos que dependen del, como o marisqueo e o turismo», reconoce, y echa las culpas al gobierno autonómico mientras desde el Concello «estamos a dar pasos firmes para abordar a situación con responsabilidade».

Anuncia la regidora que «abriremos unha investigación para analizar se a UTE concesionaria do servizo actuou debidamente nos últimos incidentes, e imos contratar unha auditoría externa que certifique o estado real das instalacións, para contar con información técnica rigorosa que permita esixir as actuacións necesarias». En todo caso, reitera que para un servicio de saneamiento «digno, moderno e respectuoso co medio» urge que la Xunta invierta.